Vì sao điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội giảm 'sốc'?

Không còn tổ hợp C00, không còn ngôi "vương"

Khác với mức đỉnh điểm chuẩn tiệm cận tuyệt đối năm 2025, mùa tuyển sinh 2026 ghi nhận mức hạ nhiệt "sốc" ở hàng loạt ngành "hot", đặc biệt khi tổ hợp truyền thống C00 chính thức dừng áp dụng tại 14 ngành đào tạo bao gồm các ngành có độ cạnh tranh cao như Báo chí, Quan hệ công chúng, Đông phương học, Tâm lí học, Hàn Quốc học...). Quyết định này nằm trong định hướng gia tăng các tổ hợp có môn tiếng Anh (như D01, D14, D15) để phục vụ mục tiêu quốc tế hóa và đưa ngoại ngữ trở thành công cụ học tập trọng tâm.

Giảng viên, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: website nhà trường

Sự thay đổi này ngay lập tức tác động trực tiếp lên bảng điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Biên độ điểm chuẩn năm 2026 dao động từ 19,00 đến 25,50 điểm.

Ghi nhận hiện tượng giảm điểm mạnh ở các ngành "hot". Ngành Báo chí năm 2025 lấy 28,20 điểm (C00) và từ 24,70 đến 25,70 điểm ở các tổ hợp khác, bước sang năm 2026 điểm chuẩn áp dụng chung cho các tổ hợp (A01, D01, D14...) hạ xuống còn 22,00 điểm, tương ứng mức giảm từ 2,70 đến 3,70 điểm ở cùng tổ hợp xét tuyển.

Ngành Quan hệ công chúng giảm từ mức 28,95 điểm (C00, năm 2025) xuống còn 24,20 điểm năm 2026; ghi nhận mức giảm từ 1,25 đến 2,25 điểm so với cùng các tổ hợp D01, D14, C03 của năm trước.

Ngành Đông phương học giảm từ 28,00 điểm (C00, năm 2025) xuống 22,50 điểm năm 2026; giảm từ 2,00 đến 3,00 điểm khi so sánh trên cùng tổ hợp xét tuyển khối D.

Ngành Tâm lí học hạ từ 29,00 điểm (C00, năm 2025) xuống 25,00 điểm năm 2026 ở nhóm xét D01/HSA, ghi nhận mức giảm thực tế từ 0,50 đến 1,50 điểm ở các tổ hợp ngoài C00.

Các ngành duy trì phương thức cũ vẫn giữ mức điểm cao hàng đầu trường gồm Lịch sử (25,50 điểm - C00, 24,00 điểm - D01), Văn học (25,41 điểm - C00, 23,91 điểm - D01) và Công tác xã hội (25,17 điểm - C00).

Điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm nay cụ thể như sau:

Nguồn: NTCC

Nhà trường nói gì?

Giải thích về điểm chuẩn năm nay, PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho hay, phổ điểm đạt mức phổ biến 21 - 26 điểm. Có ngành lấy ngưỡng điểm trúng tuyển của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Không còn các điểm chuẩn cao chót vót đến 29 và cận kề 30 như một số năm trước đây.

Chương trình đào tạo truyền thông đa phương tiện năm nay của nhà trường được xây dựng với 30% giảng dạy bằng tiếng Anh đã thu hút được thí sinh tổ hợp khối D ngay từ năm đầu tiên tuyển sinh đã trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất toàn trường cũng khẳng định hướng đi đúng đắn của nhà trường. Đây là điểm sáng trong bối cảnh truyền thông doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.... đang phát triển mạnh mẽ.

Kết quả điểm năm nay nằm trong các dự tính và công bố trước đây của nhà trường về điểm trúng tuyển các ngành trong khoảng 22 - 26 điểm. Nguyên nhân của những điểm mới năm nay, theo PGS Đặng Hồng Sơn, có thể lí giải một số góc nhìn.

Thứ nhất, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mùa tuyển sinh 2026 không tuyển tổ hợp C00 ở 14 trên tổng số 29 ngành đào tạo đại học. Do đó, tổng điểm chung có giảm nhẹ so với các năm gần đây. Và đặc biệt không có điểm chuẩn đến 29 và hơn 29 điểm.

Thứ hai, việc đặt độ chênh điểm xét tuyển 1,5 điểm giữa tổ hợp C00 với các tổ hợp khối A và D nằm trong chiến lược chung của nhà trường nhằm tuyển được số thí sinh trong top 10% thi tốt nghiệp THPT để hướng tới đào tạo tinh hoa theo chủ trương chung của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiếp đến, việc gia tăng số lượng thí sinh có tiếng Anh tốt (bằng chứng chỉ quốc tế và các tổ hợp khối D) nằm trong chiến lược chung của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Nhân văn về Quốc tế hóa các chương trình đào tạo của nhà trường và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường đại học theo mục tiêu của chính phủ và Bộ GD&ĐT.