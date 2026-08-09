Tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

Ngày 9/8, ông Phan Huy Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, ký ban hành Quyết định số 2013/QĐ-UBND về việc đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

Theo Quyết định, ông Hưng bị tạm đình chỉ công tác kể từ ngày 10/8/2026. Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 30 ngày làm việc.

Ông Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Quyết định nêu lý do tạm đình chỉ là thực hiện theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Văn bản số 624-CV/UBKTTU ngày 7/8/2026 về việc tạm đình chỉ công tác và Kết luận số 1144-KL/ĐU ngày 9/8/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành quyết định phân công ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang kể từ ngày 10/8/2026.

Trước đó, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Tuyên Quang được thành lập với sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các sở, ngành liên quan. Trong đó, bà Vương Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được phân công làm Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi. Ông Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang giữ vai trò Phó Trưởng ban Thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp điều hành các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến kỳ thi.

Đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 29 bị can và các bị can bước đầu bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân theo nguyên tắc vi phạm đến đâu, xử lý đến đó. Trường hợp phát hiện dấu hiệu và có đủ căn cứ xác định tội danh khác, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố và công bố thông tin theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các môn thi mà thí sinh đã dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ban chỉ đạo do ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng ban.