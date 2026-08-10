Cụ bà 111 tuổi vận động mỗi ngày, không mang muộn phiền vào giấc ngủ

Cụ Wang Gaiying sống tại Như Cao, tỉnh Giang Tô, nơi được mệnh danh là một trong những "vùng đất trường thọ" của Trung Quốc. Theo Jianghai Evening News, tính đến tháng 2, địa phương này có 672 người trên 100 tuổi.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tại Nam Kinh cho rằng tuổi thọ nổi bật của người dân Như Cao có liên quan đến đất giàu khoáng chất, giúp cây trồng hấp thụ nhiều nguyên tố vi lượng có lợi cho sức khỏe.

Cụ Wang sống trong gia đình có 5 thế hệ, trong đó cháu trai của cụ hiện 60 tuổi. Trước khi bước sang tuổi 100, cụ vẫn tích cực làm việc ngoài đồng, thu hoạch lạc và dưa hấu. Tuổi tác khiến cụ chậm chạp hơn nhưng không làm giảm đi sự minh mẫn, nhanh nhẹn. Cụ thường khẳng định mình chưa già vì vẫn đi lại dễ dàng.

Cụ Wang ở tuổi 111. Ảnh: ifeng

Hiện ở tuổi 111, cụ vẫn tự làm những việc nhà nhẹ như lau bàn, gấp quần áo, cho thấy cụ vẫn duy trì lối sống tự lập. Khi gia đình khuyên nghỉ ngơi, cụ Wang cho rằng làm việc nhà giúp tay chân vận động, máu lưu thông và duy trì sự dẻo dai khi tuổi cao.

Cụ Wang duy trì chế độ ăn đơn giản nhưng cân bằng. Gia đình thường thay đổi món, luân phiên các món chính như bánh bao và màn thầu. Cụ thích ăn cá vì thịt cá mềm, dễ tiêu hóa. Wang cho rằng nên ăn đa dạng thay vì ăn quá nhiều một món, đồng thời luôn chú ý không ăn quá no.

Tháng 12/2025, khi đến thăm cụ Wang, influencer Yaoqing Ge nói cụ từng thích ăn cơm ngâm rượu Bạch tửu, một loại rượu truyền thống của Trung Quốc. Tuy nhiên, gia đình đã không cho cụ ăn món này khoảng 5 năm trước vì lo cụ say rượu, dễ bị té ngã.

Cụ Wang cũng cho rằng sống nhân ái góp phần giúp mình trường thọ. Cụ duy trì thói quen mỗi ngày làm một việc tốt, dù chỉ là khen một người trong gia đình hay gửi lời hỏi thăm ngắn đến một người bạn cũ.

Cụ Wang duy trì làm việc nhà nhẹ nhàng để duy trì sự dẻo dai. Ảnh: ifeng

Vốn là người điềm đạm, cụ Wang thường chọn ngủ một giấc để nguôi cơn giận thay vì giữ những điều không vui trong lòng. "Tôi không bao giờ mang phiền muộn lên giường. Sau một giấc ngủ ngon, tôi thường nhận ra chuyện đó vốn chẳng đáng để tức giận", cụ nói.

Wang cũng sinh hoạt rất điều độ, ngủ từ 19h đến 7h hôm sau và chợp mắt thêm một đến hai lần vào ban ngày.

Một người bình luận: "Cụ Wang thực sự rất may mắn. Tôi mong bố mẹ mình cũng có thể sống thọ như cụ".

Người khác bình luận: "Có lẽ người dân nơi đây sở hữu gene trường thọ, cùng với môi trường sống trong lành và lối sống lành mạnh. Cụ Wang sống thọ không chỉ nhờ may mắn mà còn nhờ những thói quen tốt được duy trì suốt nhiều năm".