Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2026 cao nhất 27,75

Học viện Ngoại giao vừa thông báo điểm chuẩn đối với Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (mã phương thức xét tuyển 100), Phương thức Xét tuyển kết hợp dựa trên Kết quả học tập THPT và Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (mã phương thức 410) và Phương thức Xét tuyển kết hợp dựa trên Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế và Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (mã phương thức 415), cụ thể như sau:

Điểm trúng tuyển của Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xác định cho các tổ hợp môn: A00, A01, D01, D03, D04, D06, DD2, D07, D09, D10, D14, D15. Tổ hợp môn xét tuyển C00 cao hơn tổ hợp môn xét tuyển D01 là 1,5 điểm.

Như vậy, ngành Quan hệ quốc tế có điểm chuẩn cao nhất với 27,75 điểm tổ hợp C00.

Năm 2026, Học viện Ngoại giao dự kiến tuyển 2.200 sinh viên theo 4 phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển kết hợp điểm học bạ và chứng chỉ quốc tế, xét tuyển kết hợp chứng chỉ SAT/ACT/A-level/bằng IB và chứng chỉ quốc tế, xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT.

Mức học phí của Học viện Ngoại giao dự kiến tăng 5-17 triệu đồng, tùy ngành. Cụ thể, các ngành Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế Quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Luật thương mại quốc tế có mức thu 50-53 triệu đồng/năm học.

Với các ngành Hàn Quốc học, Hoa Kỳ học, Trung Quốc học, Nhật Bản học có mức học phí gần 48 triệu đồng/năm học.