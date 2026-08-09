Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội tiệm cận 30

Đại học Bách khoa Hà Nội chiều 9/8 cho biết thông tin trên. Hai ngành khác lấy trên 29 điểm gồm Khoa học máy tính và An toàn không gian số (chương trình tiên tiến). Tất cả tăng nhẹ so với năm ngoái.

Lấy điểm chuẩn thấp nhất là chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật sinh học và Kế toán.

Ở phương thức xét tuyển tài năng, điểm chuẩn cao nhất ở mức 96,09-96,75/100, tùy diện thí sinh. Điểm trúng tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy TSA cao nhất là 82,12, đều ở ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2026 ở từng ngành:

Độ lệch điểm giữa các tổ hợp điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Năm nay, HUST tuyển 9.700 sinh viên, bằng ba phương thức: xét tuyển tài năng, xét điểm thi đánh giá tư duy và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 với các chương trình chuẩn trong khoảng 28-40 triệu đồng, giữ nguyên hoặc tăng không quá 5 triệu đồng so với hiện tại. Với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, tăng cường ngoại ngữ, đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), học phí từ 35 đến 68 triệu đồng một năm.

Riêng chương trình hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo quốc tế, chương trình tài năng, HUST tính học phí trung bình theo kỳ. Một năm có thể có 2-3 kỳ. Trong đó, học phí chương trình tài năng khoảng 17-21 triệu đồng một kỳ. Các chương trình có yếu tố quốc tế thu 24 đến 33 triệu đồng một kỳ.

Một góc khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST