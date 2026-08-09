Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải cao nhất 26,5

Trường Đại học Giao thông vận tải tối 9/8 công bố điểm chuẩn ở 4 phương thức gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT (PT1), kết hợp học bạ và điều kiện điểm thi tốt nghiệp (PT2), dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM (PT3) và xét điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (PT4).

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (chuyên ngành Tự động hóa, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa giao thông) có đầu vào cao nhất với 26,5 điểm. Một số ngành khác lấy trên 26 như Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí).

Mức điểm thấp nhất vào UTC là 17,74, áp dụng với ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Anh) ở phân hiệu TP HCM.

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2026 chi tiết như sau:

Trường năm nay tuyển khoảng 6.700 sinh viên.

Học phí Đại học Giao thông vận tải năm học 2026-2027 áp dụng với tân sinh viên dự kiến 24-25,6 triệu đồng. Sinh viên 35 chương trình đào tạo dự kiến được xét cấp học bổng 3,7-5,5 triệu đồng một tháng theo Nghị định 179 của Chính phủ (Xem danh sách).

Một góc khuôn viên trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC). Ảnh: Hoàng Giang