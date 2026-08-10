Trường ĐH Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2026, cao nhất 25,95 điểm
Trường ĐH Luật Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Luật kinh tế là ngành có điểm chuẩn cao nhất tại trường năm nay, với 25,95 điểm.
Cụ thể, điểm chuẩn của Trường ĐH Luật Hà Nội năm 2026 như sau:
Năm 2026, Trường ĐH Luật Hà Nội tuyển 2.850 chỉ tiêu đại học chính quy (tăng 200 chỉ tiêu so với năm ngoái). Trường tuyển sinh theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng; xét tuyển dựa trên kết quả học tập của bậc THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026; xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Học phí dự kiến của Trường ĐH Luật Hà Nội đối với sinh viên học các chương trình tiêu chuẩn năm học 2026-2027 là 840.000 đồng/tín chỉ. Trường thu 5 tháng/học kỳ, 40 tháng/khoá học, 140 tín chỉ/khóa học.
Đối với sinh viên Chương trình đào tạo chất lượng cao, học phí dự kiến năm học 2026-2027 là 840.000 đồng/tín chỉ đối với các học phần thực tập chuyên môn, khoá luận tốt nghiệp, giáo dục quốc phòng - an ninh; 1.852.000 đồng/tín chỉ đối với các học phần khác.
Sáng 10/8, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/08/2026 11:26 AM (GMT+7)