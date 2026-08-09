Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội giảm mạnh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tối 9/8 công bố điểm chuẩn 29 ngành và chương trình đào tạo. Trong đó, ngành Truyền thông đa phương tiện và Lịch sử (tổ hợp C00) có đầu vào cao nhất.

Điểm chuẩn thấp nhất - 19 áp dụng với một số tổ hợp ở các ngành Khoa học quản lý, Tôn giáo học. Đây cũng là mức sàn chung do Đại học Quốc gia Hà Nội quy định.

Các mức điểm chuẩn trên thấp hơn hẳn so với mức 21,75-29 điểm của năm ngoái. Một phần do năm nay nhiều ngành vốn có điểm chuẩn rất cao ở những năm trước không còn tuyển tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), ví dụ ngành Báo chí, Đông phương học, Quan hệ công chúng.

Tuy nhiên, ở các tổ hợp khác, điểm chuẩn cũng có xu hướng giảm. Như với ngành Báo chí, thí sinh đạt 22 điểm trúng tuyển, trong khi năm ngoái lên tới trên 25 ở tất cả tổ hợp.

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cụ thể như sau:

Trường năm nay tuyển 2.650 sinh viên bằng ba phương thức, gồm: xét tuyển thẳng, xét điểm thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Học phí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội năm học 2026-2027 với tân sinh viên là từ 19,1 đến 35 triệu đồng.

Một góc khuôn viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang