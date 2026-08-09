Điểm chuẩn Trường ĐH Kiến trúc TPHCM năm 2026 cao nhất 24,52 điểm

Tối 9/8, Trường ĐH Kiến trúc TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026.

Theo đó, tại cơ sở TPHCM, ngành Thiết kế đồ họa có điểm chuẩn cao nhất với 24,52 điểm. Các ngành có mức điểm từ 23 điểm trở lên gồm Kiến trúc 23,30; Kiến trúc cảnh quan 22,42; Thiết kế nội thất 23,13; Thiết kế công nghiệp 23,83; Thiết kế thời trang 22,91.

Ở chương trình định hướng quốc tế, điểm chuẩn dao động từ 16 đến 23,13 điểm. Ngành Kiến trúc lấy 23,13 điểm, Quy hoạch vùng và đô thị 21,36 điểm, Thiết kế nội thất 22,28 điểm, Thiết kế đồ họa 22,17 điểm, Kỹ thuật xây dựng 17,10 điểm và Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 16 điểm.

Chương trình tiên tiến ngành Thiết kế đô thị lấy 19,61 điểm.

Đối với các cơ sở đào tạo ngoài TPHCM, ngành Kiến trúc tại Cần Thơ và Đà Lạt cùng lấy 23,30 điểm; Kỹ thuật xây dựng tại Cần Thơ và Đà Lạt cùng lấy 20,50 điểm. Riêng Thiết kế nội thất tại Cần Thơ lấy 23,13 điểm.