6 nhóm người nên tránh ăn lòng lợn

Vì sao cần thận trọng khi ăn lòng lợn?

Lòng lợn cung cấp protein, chất béo cùng một số vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, đây cũng là loại nội tạng động vật chứa nhiều chất béo, cholesterol và có nguy cơ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng nếu không được sơ chế, chế biến đúng cách.

Đặc biệt, với những người đang mắc một số bệnh lý như gout, tim mạch, rối loạn tiêu hóa hay các bệnh về gan, việc ăn lòng lợn có thể gây thêm áp lực cho cơ thể.

Những ai nên tránh hoặc hạn chế ăn lòng lợn?

Người mắc bệnh gout

Người bị gout nên hạn chế ăn lòng lợn bởi thực phẩm này chứa hàm lượng purin cao. Khi vào cơ thể, purin được chuyển hóa thành axit uric, làm tăng nguy cơ hình thành tinh thể urat lắng đọng tại các khớp, gây ra những cơn gout cấp.

Lòng lợn là món ăn quen thuộc, được nhiều người yêu thích nhưng không phù hợp với tất cả mọi người

Ăn lòng lợn thường xuyên có thể khiến tình trạng bệnh khó kiểm soát hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ biến chứng như sỏi thận hoặc suy giảm chức năng thận.

Người mắc bệnh tim mạch, mỡ máu cao

Lòng lợn chứa lượng cholesterol tương đối lớn. Việc ăn quá nhiều có thể làm tăng cholesterol trong máu, thúc đẩy quá trình hình thành mảng xơ vữa động mạch và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Những người bị tăng huyết áp, bệnh tim, đái tháo đường hoặc rối loạn mỡ máu nên hạn chế sử dụng lòng lợn và các loại nội tạng động vật để hỗ trợ kiểm soát bệnh tốt hơn.

Người thừa cân, béo phì

Lòng lợn chứa nhiều năng lượng, chất béo và cholesterol nên không phải lựa chọn phù hợp với người đang giảm cân hoặc cần kiểm soát cân nặng. Nếu ăn thường xuyên với lượng lớn, thực phẩm này có thể làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể, gây khó khăn cho việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.

Người có hệ tiêu hóa yếu

Do chứa nhiều chất béo, lòng lợn khá khó tiêu và có thể gây áp lực cho hệ tiêu hóa. Những người mắc viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, thường xuyên đầy hơi, chướng bụng hoặc tiêu chảy nên hạn chế sử dụng.

Bên cạnh đó, lòng lợn nếu không được làm sạch kỹ hoặc nấu chưa chín hoàn toàn có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng, gây các bệnh đường ruột.

Người mắc bệnh viêm gan, xơ gan

Với người bị viêm gan, xơ gan hoặc suy giảm chức năng gan, việc ăn nhiều lòng lợn có thể khiến gan phải tăng cường hoạt động để chuyển hóa chất dinh dưỡng và xử lý các chất thải.

Hạn chế sử dụng nội tạng động vật có thể giúp giảm gánh nặng cho gan, hỗ trợ quá trình điều trị và kiểm soát bệnh hiệu quả hơn.

Phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai cần đặc biệt cẩn trọng khi ăn lòng lợn, nhất là những sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc chưa được chế biến bảo đảm vệ sinh.

Lòng lợn chưa được làm sạch, nấu chín kỹ có thể chứa vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng gây hại. Đặc biệt, thực phẩm này có nguy cơ nhiễm liên cầu khuẩn Streptococcus suis nếu quá trình giết mổ, bảo quản không bảo đảm an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Ăn lòng lợn thế nào để hạn chế rủi ro?

Với người khỏe mạnh, lòng lợn vẫn có thể sử dụng ở mức vừa phải nhưng không nên ăn thường xuyên hoặc quá nhiều. Để hạn chế rủi ro, cần chọn mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, sơ chế kỹ, nấu chín hoàn toàn và bảo quản đúng cách. Kết hợp với chế độ ăn cân bằng sẽ giúp giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.