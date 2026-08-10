Lá lách khổng lồ 3,5kg 'rút' máu của người phụ nữ suốt nhiều năm

Ngày 9/8, một lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai xác nhận, các y bác sĩ của đơn vị đã phẫu thuật thành công, lấy được lá lách nặng hơn 3,5kg cho nữ bệnh nhân Đ.T.P (69 tuổi, đến từ xã Phú Túc, Gia Lai).

Theo đó, bệnh nhân trên được phát hiện lá lách to dần từ hơn 3 năm trước, kèm tình trạng thiếu máu. Người bệnh từng được thăm khám tại một bệnh viện và được chỉ định phẫu thuật, tuy nhiên gia đình chưa đồng ý thực hiện. Các triệu chứng ngày càng rõ rệt, người bệnh đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để được thăm khám và đánh giá lại.

Bác sĩ Rmah Lực – Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp thông tin, sau khi thăm khám, hình ảnh ghi nhận lá lách to rất lớn, với kích thước khoảng 30×9×22cm và trọng lượng lên tới 3,5kg (người trưởng thành bình thường chỉ nặng khoảng 150–200gram) kéo dài từ dưới vòm hoành xuống ngang mức mào chậu, chiếm một phần đáng kể thể tích ổ bụng và gây chèn ép các tạng xung quanh.

Các y bác sĩ phẫu thuật thành công, lấy được lá lách khổng lồ ra ngoài cho người phụ nữ.

Với kích thước lách đặc biệt lớn, triệu chứng chèn ép rõ rệt, tình trạng thiếu máu kéo dài và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người bệnh, ê-kíp điều trị đã hội chẩn, đánh giá toàn diện và quyết định lựa chọn phẫu thuật cắt lách.

Phẫu thuật trên một trường hợp lách khổng lồ là một thách thức đối với ê-kíp ngoại khoa, bởi kích thước lách lớn làm hạn chế không gian thao tác, đồng thời đòi hỏi phải kiểm soát tốt các mạch máu và hạn chế nguy cơ chảy máu trong quá trình phẫu thuật.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, các y bác sĩ của bệnh viện đã phẫu thuật thành công, loại bỏ hoàn toàn lá lách nặng 3,5kg. Sức khoẻ của bệnh nhân hiện đã ổn định, đang tiếp tục được chăm sóc, phục hồi.