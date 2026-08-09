Học viện Tài chính lấy điểm chuẩn cao nhất 28,07

Học viện Tài chính tối 9/8 công bố điểm chuẩn 34 chương trình đào tạo. Ngành Kiểm toán tăng 1,47 điểm so với năm ngoái, củng cố vị trí dẫn đầu trong nhiều năm. Thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển phải đạt tiêu chí phụ là 8 điểm Toán thi tốt nghiệp THPT, thứ tự nguyện vọng từ 1 đến 6.

Chương trình có đầu vào thấp nhất Học viện Tài chính là Quản trị kinh doanh khách sạn định hướng AHLEI - 21 điểm. Các ngành còn lại đều trên mức này, trong đó nhiều ngành lấy điểm chuẩn 25-26.

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 chi tiết như sau:

Học viện Tài chính năm nay tuyển sinh cho cả trụ sở chính tại Hà Nội và hai phân hiệu mới ở TP HCM và Hưng Yên với tổng chỉ tiêu gần 8.600, tăng hơn 2.500 so với năm ngoái.

Học phí Học viện Tài chính áp dụng với khóa 2026 dự kiến là 22-35 triệu đồng một năm cho chương trình chuẩn đào tạo tại cơ sở Hà Nội và 22 triệu đồng tại Hưng Yên.

Các chương trình chất lượng cao định hướng chứng chỉ quốc tế thu 50-55 triệu đồng. Chương trình liên kết đào tạo thu 75-80 triệu đồng cho những năm học trong nước, học phí năm cuối tại nước ngoài theo mức thu của trường đối tác ở Anh, tương tự năm ngoái.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh Học viện Tài chính hồi tháng 4. Ảnh: Fanpage trường