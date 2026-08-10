Hành trình tìm cơ hội làm mẹ của cô gái không có tử cung

Năm 16 tuổi, Betty Mukherjee sống ở hạt Yorkshire, nhận tin mình mắc hội chứng Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) - một rối loạn bẩm sinh hiếm gặp khiến cô chỉ có một quả thận và không có tử cung.

Chẩn đoán này khiến cô lo lắng về tương lai, đặc biệt là ước mơ làm mẹ. Sau nhiều năm giữ kín, hiện Mukherjee, 28 tuổi, chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội nhằm giúp mọi người hiểu hơn về MRKH và khuyến khích những người mắc bệnh không phải đối mặt với tình trạng này một mình.

"Việc công khai và thẳng thắn nói về tình trạng bệnh đã giúp tôi không còn thấy ám ảnh. Đó là bước ngoặt, không chỉ để chấp nhận chẩn đoán mà còn tìm thấy ý nghĩa từ chính trải nghiệm ấy", Mukherjee nói.

Theo Cleveland Clinic, MRKH là một hội chứng bẩm sinh hiếm gặp, khiến tử cung và phần trên của âm đạo không có hoặc phát triển không đầy đủ. Buồng trứng và âm hộ thường phát triển bình thường. Với MRKH type 2, người bệnh có thể kèm bất thường ở thận hoặc cột sống.

Mukherjee xúc động khi nói về tình trạng của mình. Ảnh: Instagram Betty Mukherjee

Với Mukherjee, điều khó khăn nhất sau khi được chẩn đoán không chỉ là hiểu MRKH ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao, mà còn là đối diện với những lo lắng về bản thân và tương lai.

Cô từng mơ về một gia đình có con, nhưng chẩn đoán khiến cô cảm thấy ước mơ ấy bị tước mất trước khi kịp bắt đầu. Thay vì bộc lộ nỗi buồn, Mukherjee đã chọn cách giấu kín cảm xúc.

"Tôi từng tự mình gánh chịu tất cả vì quá muốn giữ bí mật, và sự mặc cảm ấy dần thay đổi con người tôi", cô nói. "Tôi bắt đầu cố trở thành một người khác, như thể mình không mắc tình trạng này, có thể hòa nhập với mọi người và không phải giải thích về bản thân".

Suốt nhiều năm, Mukherjee thấy mình không giống những phụ nữ khác trong quá trình trưởng thành. Trong khi bạn bè cùng trang lứa coi chuyện kinh nguyệt, chu kỳ và khả năng sinh sản là những điều quen thuộc, cô lại có cảm giác mình chỉ là người đứng ngoài quan sát.

"Điều khó nói thành lời là nỗi buồn âm ỉ khi luôn cảm thấy mình khác biệt, như thể không thuộc về thế giới mà mọi người xung quanh đều hòa nhập. Cảm giác bị tách khỏi những điều quen thuộc ấy lặp đi lặp lại, rất khó giải thích với người chưa từng trải qua. Nó không quá dữ dội, nhưng dai dẳng", Mukherjee cho biết.

Dần dần, Mukherjee tìm lại cảm giác tự do, thoát khỏi mặc cảm từng khiến mình bị mắc kẹt. Những chuyến đi giúp cô tận hưởng cuộc sống mà không phải liên tục nghĩ về việc MRKH ảnh hưởng đến cách mình nhìn nhận bản thân.

"Tôi không cần luôn nghĩ mình mắc MRKH. Tôi có thể trở thành bất kỳ ai mình muốn. Đặc biệt, những chuyến du lịch một mình đã mang lại cho tôi điều đó. Du lịch không còn đơn thuần là sở thích mà trở thành chỗ dựa giúp tôi vượt qua", Mukherjee nói.

Sự tự tin ấy giúp Mukherjee bước sang một trang mới khi tham gia mùa thứ tư chương trình truyền hình thực tế Anh Race Across the World cùng anh trai năm 2024. Trải nghiệm này thôi thúc cô lần đầu công khai chia sẻ về MRKH, điều cô từng né tránh suốt nhiều năm.

Thay vì lời phán xét, Mukherjee nhận được nhiều lời động viên từ phụ nữ khắp thế giới, những người có trải nghiệm tương tự hoặc cho biết họ lần đầu cảm thấy mình được thấu hiểu. Cô nhận ra câu chuyện từng cố che giấu lại có thể giúp ích cho người khác.

Từ đó, Mukherjee tích cực nâng cao nhận thức về MRKH và trao đổi với những người xây dựng chính sách chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Khi dần chấp nhận tình trạng của mình, Mukherjee cũng nhận ra rằng việc không thể tự mang thai không có nghĩa hành trình làm mẹ của cô phải dừng lại. Dù không thể tự mang thai, cô đã tìm hiểu những lựa chọn khác và hiện bắt đầu hành trình sinh con.

"Chấp nhận bản thân cũng đồng nghĩa với việc nhận ra vẫn còn những con đường tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi vẫn có thể làm mẹ, chỉ là theo một cách khác với tưởng tượng ban đầu", cô chia sẻ.

Từ năm 2025, Mukherjee đã trải qua hai lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và hiện có 6 phôi khỏe mạnh, đã được xét nghiệm di truyền và trữ đông. Điều này mở ra cho cô nhiều lựa chọn trong tương lai, như nhờ người mang thai hộ hoặc ghép tử cung.

Mukherjee đã hai lần làm IVF, có 6 phôi trữ đông. Ảnh: Instagram Betty Mukherjee

Qua việc chia sẻ câu chuyện của mình, Mukherjee muốn thay đổi quan niệm rằng sự nữ tính được quyết định bởi kinh nguyệt, khả năng sinh sản hay đặc điểm sinh học. Suốt nhiều năm, cô cảm thấy những định kiến này khiến những người như mình bị gạt ra ngoài.

"Trong thời gian dài, chúng ta vẫn dùng kinh nguyệt, hormone và những đặc điểm sinh học để định nghĩa thế nào là một người phụ nữ. Điều đó vô tình khiến những người không có các đặc điểm ấy cảm thấy mình không thực sự thuộc về cộng đồng phụ nữ. Tôi từng sống với cảm giác đó suốt nhiều năm", Mukherjee nói.

Cô gái trẻ cũng mong mọi người chú ý hơn khi nói về MRKH. Theo cô, việc nói ai đó "may mắn" vì không có kinh nguyệt có thể vô tình xem nhẹ những khó khăn và tổn thương mà họ phải trải qua.

Trong một bài đăng lan truyền trên Instagram, Mukherjee nói suốt một thời gian dài, cô cảm thấy việc mang chẩn đoán này "là điều cô đơn nhất trên đời".

"Điều kỳ lạ là mọi người thường cho rằng không có kinh nguyệt hẳn là một may mắn. Tôi hiểu tại sao họ nghĩ vậy, nhưng nỗi buồn vì không bao giờ trải qua điều gắn bó sâu sắc với thiên chức phụ nữ ấy là có thật. Tôi mất rất nhiều thời gian mới cho phép mình đối diện với cảm xúc này", Mukherjee thừa nhận.

Sau hơn một thập kỷ, cô nhận ra giá trị của người phụ nữ không được quyết định bởi khả năng sinh sản hay những đặc điểm sinh học.

"Làm phụ nữ là biết yêu thương theo mọi cách. Đó là sự chăm sóc dành cho người khác, cho gia đình và cho chính mình. Đó là sức mạnh nội tại, là hiểu rõ khả năng của bản thân và không ngừng vượt qua giới hạn", cô tuyên bố.