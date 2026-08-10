Xếp sau ngành Y khoa là Răng - Hàm - Mặt với 24,75 điểm. Các ngành còn lại của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng có điểm chuẩn dao động 18-22,2 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2026 như sau:

Năm 2026, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tuyển 1.950 chỉ tiêu với 4 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng, Xét học bạ, phương thức khác (dự bị đại học, lưu học sinh).

Nhà trường lưu ý, đối với ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt xét theo học bạ, thí sinh cần có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (IELTS từ 5.5, TOEFL iBT từ 46 hoặc DELF B2 trở lên).

Học phí dự kiến năm học 2026-2027 của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng khoảng 48-65 triệu đồng/năm. Trong đó, các ngành Y khoa, Dược học, Y học cổ truyền có học phí cao nhất. Ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học có học phí thấp nhất.