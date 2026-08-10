23 trường quân đội công bố điểm chuẩn cao nhất 29,76

Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, sáng 10/8 công bố điểm chuẩn hệ quân sự ở bậc đại học và cao đẳng của 23 trường quân đội.

Ở bậc đại học, điểm chuẩn cao nhất áp dụng với thí sinh nữ miền Nam xét tuyển vào Học viện Quân y và thí sinh nữ xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Khoa học quân sự. Dù vậy, mức này so với năm ngoái đã giảm 0,24.

Mức thấp nhất - 21,5 áp dụng với thí sinh nam miền Nam vào trường Sĩ quan Chính trị.

Ở bậc cao đẳng, điểm chuẩn các trường quân đội trong khoảng 21,59-24,2.

Nhìn chung, điểm chuẩn khối trường quân đội tăng. Năm ngoái, mức thấp nhất vào nhóm này là 16,85.

Điểm chuẩn hệ quân sự bậc đại học các trường quân đội:

Điểm chuẩn bậc cao đẳng các trường quân đội:

Năm nay, 23 trường quân đội tuyển 5.420 học viên đại học, tăng hơn 1.000 so với năm ngoái và là mức cao nhất trong 5 năm qua. Trong số này, 72 thí sinh đã trúng tuyển thẳng bằng giải học sinh giỏi.

Ngoài ra, các trường dùng ba phương thức khác, gồm: xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM, dựa vào điểm thi đánh giá năng lực QDA của Bộ Quốc phòng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm ngoái, điểm chuẩn nhóm quân đội cao nhất 30, áp dụng với thí sinh nữ xét tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự và ngành Y khoa của Học viện Quân y.

Ngoài ra, 15 trường thuộc Bộ Quốc phòng tuyển hơn 3.880 sinh viên, học viên hệ dân sự từ bậc cử nhân đến tiến sĩ. Điểm chuẩn với nhóm này sẽ được các trường công bố sau.

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam diễu binh dịp Quốc khánh 2/9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần