Trường Y đầu tiên công bố điểm chuẩn

Trường Đại học Y Dược chiều 9/8 công bố điểm chuẩn của 6 ngành. Hai ngành lấy trên 27 điểm là Y khoa và Răng Hàm Mặt. Trong khi Y khoa giữ nguyên mức năm ngoái, ngành Răng Hàm Mặt tăng 0,2, lên 27,19 điểm.

Các ngành còn lại đều tăng điểm chuẩn, mạnh nhất ở ngành Điều dưỡng, từ 19 điểm vào năm ngoái lên thành 22,76 trong năm nay.

Mức điểm trên đã được quy đổi tương đương giữa các phương thức, tổ hợp sang thang 30 theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2026 chi tiết như sau:

Trường năm nay tuyển 720 sinh viên bằng ba phương thức, gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (2%), xét điểm thi tốt nghiệp THPT, kết hợp chứng chỉ tiếng Anh với điểm thi tốt nghiệp, xét điểm thi đánh giá năng lực HSA và xét thí sinh dự bị dân tộc.

Học phí trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, dự kiến là 68,42 đến 70 triệu đồng với sinh viên nhập học năm tới. Các ngành còn lại thu 53,2 triệu đồng.

Sinh viên Đại học Paris-Saclay, Pháp, thực tập cùng sinh viên trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, hồi tháng 8. Ảnh: Fanpage trường