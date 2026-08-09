Học viện Báo chí và Tuyên truyền lấy điểm chuẩn cao nhất 27,23/30

Điểm chuẩn của 32 ngành và chương trình được Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố tối 8/9.

Theo điểm thi tốt nghiệp THPT, nhóm các ngành Báo chí và Xuất bản lấy thang 40 với môn Văn nhân hệ số hai, điểm chuẩn từ 28,1 đến 32,83. Chương trình Báo truyền hình cao nhất, còn Ảnh báo chí thấp nhất.

Các chuyên ngành Báo chí giảm mạnh điểm chuẩn, mức giảm phổ biến là 3-6 điểm, như Ảnh báo chí từ chỗ lấy hơn 35 điểm (năm 2025) còn gần 29 điểm, Báo mạng điện tử từ 35 còn 32 điểm.

Với thang 30, điểm chuẩn từ 22,76 tại ngành Triết học đến 27,23 với ngành Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng. Nhóm ngành truyền thông năm ngoái lấy thang điểm 40, trung bình 9 điểm/môn tiếp tục duy trì sức hút ở năm nay.

Tra cứu điểm chuẩn và học phí các đại học

Năm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển 2.150 sinh viên, theo ba phương thức: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển kết hợp học bạ với IELTS hoặc SAT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền ở các chương trình chuẩn và kiểm định lần lượt gần 559.000 đồng và 1,17 triệu đồng trên một tín chỉ.

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 21/8 và làm các thủ tục nhập học khác theo lịch của từng trường.

Khuôn viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC), tháng 7/2026. Ảnh: Hoàng Giang