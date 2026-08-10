5 thói quen đơn giản giúp dưỡng thận

Trong thực hành lâm sàng, không ít người ở cùng độ tuổi nhưng tình trạng sức khỏe lại rất khác nhau. Có người ngoài 60 tuổi vẫn nhanh nhẹn, sinh hoạt bình thường, trong khi một số người mới ngoài 40 tuổi đã thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, gối yếu, ngủ không ngon hoặc phải thức giấc nhiều lần do tiểu đêm. Theo y học cổ truyền (YHCT), những biểu hiện này có thể liên quan đến tình trạng suy giảm thận khí.

TS.BS Nguyễn Hồng Siêm, Phó chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam cho biết, Đông y coi thận là "tiên thiên chi bản", tức gốc rễ của sự sống. Thận không chỉ liên quan đến bài tiết như nhiều người nghĩ, mà còn chủ về tinh khí, xương cốt, tủy não, sức bền của cơ thể và cả khả năng phục hồi theo tuổi tác. Thận khí đầy đủ thì người khỏe khoắn, tinh thần minh mẫn, chân cốt vững vàng. Ngược lại, khi thận khí suy, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, đau mỏi triền miên, ngủ không sâu và nhanh xuống sức.

Tuy nhiên, theo y học hiện đại, những triệu chứng như đau lưng, tiểu đêm, mệt mỏi hay mất ngủ có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác nhau như bệnh thận, đái tháo đường, tăng sản lành tính tuyến tiền liệt, rối loạn giấc ngủ hoặc bệnh cơ xương khớp. Vì vậy, người có triệu chứng kéo dài cần được khám để xác định nguyên nhân thay vì tự quy kết do "thận yếu".

Dưới đây là một số thói quen tốt cho thận:

1. Thói quen xoa vành tai vào buổi sáng giúp khí huyết lưu thông

Một số thói quen đơn giản nhưng lại tác dụng tốt với thận.(Ảnh AI)

Trong Đông y có câu: "Thận khai khiếu ra tai", vì vậy vùng tai được xem là nơi có mối liên hệ với tạng thận. Theo TS.BS Nguyễn Hồng Siêm, buổi sáng sau khi thức dậy, đừng bật dậy quá nhanh, hãy dùng hai tay xoa nhẹ vành tai từ trên xuống dưới khoảng 1- 2 phút cho tới khi tai ấm lên. Động tác nhỏ này giúp kích thích kinh lạc, làm khí huyết lưu thông tốt hơn và giúp cơ thể tỉnh táo một cách nhẹ nhàng.

Ở góc nhìn y học hiện đại, việc xoa bóp nhẹ vùng tai có thể giúp tăng tuần hoàn tại chỗ, tạo cảm giác thư giãn.

2. Thói quen ngâm chân nước ấm kết hợp day huyệt dũng tuyền trước khi ngủ

Huyệt dũng tuyền nằm ở lòng bàn chân và là huyệt đầu tiên của kinh thận trong YHCT. Buổi tối trước khi đi ngủ, có thể ngâm chân bằng nước ấm khoảng 15-20 phút. Một số người kết hợp thêm vài lát gừng hoặc một ít muối để tạo cảm giác ấm dễ chịu. Sau khi ngâm chân, dùng ngón tay day nhẹ vùng huyệt dũng tuyền trong vài phút.

Theo Đông y, biện pháp này giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ lưu thông khí huyết và góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ. Một số nghiên cứu cho thấy ngâm chân nước ấm trước khi ngủ có thể giúp thư giãn và hỗ trợ ngủ ngon hơn, giảm đi tiểu.

3. Thói quen uống nước đều trong ngày, không đợi khát mới uống

Thói quen chỉ uống nước khi khát hoặc uống quá nhiều trong một lần không được khuyến khích. Theo YHCT, uống nước từ từ giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn. Trong khi đó, y học hiện đại cũng khuyến cáo nên duy trì đủ lượng nước hằng ngày, tùy theo tuổi, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe.

Việc uống nước đều đặn giúp duy trì cân bằng dịch của cơ thể và hỗ trợ hoạt động bình thường của thận. Tuy nhiên, người mắc suy tim, bệnh thận mạn hoặc một số bệnh lý khác cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ về lượng nước phù hợp.

4. Thói quen tập kiễng chân mỗi ngày

Theo TS.BS Nguyễn Hồng Siêm, đường kinh Thận đi từ gan bàn chân lên cẳng chân và vùng thắt lưng. Một bài tập đơn giản là đứng kiễng gót chân rồi hạ xuống chậm rãi khoảng 20-30 lần. Có thể thực hiện khi đánh răng, nấu ăn hoặc nghỉ giữa giờ làm việc. Động tác này giúp vận động các nhóm cơ cẳng chân, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và tăng cường tuần hoàn ở chi dưới.

Bài tập nâng gót chân thường được sử dụng để tăng sức mạnh cơ bắp chân, hỗ trợ chức năng thăng bằng và giảm nguy cơ té ngã ở người lớn tuổi.

5. Thói quen ngủ đủ và ngủ đúng giờ

Trong YHCT, giấc ngủ được xem là thời điểm cơ thể phục hồi và dưỡng thận khí. Từ khoảng 23h trở đi là lúc cơ thể bước vào giai đoạn phục hồi sâu. Nếu thức khuya kéo dài, thận khí rất dễ bị hao tổn.

Y học hiện đại cũng khẳng định ngủ đủ giấc có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, chuyển hóa, miễn dịch và chức năng nhận thức. Người trưởng thành nên duy trì khoảng 7-9 giờ ngủ mỗi đêm, hạn chế thức khuya kéo dài và giảm sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Theo quan điểm của YHCT, việc duy trì các thói quen như xoa tai, ngâm chân, uống đủ nước, vận động nhẹ và ngủ đúng giờ có thể góp phần hỗ trợ dưỡng thận khí, nâng cao sức khỏe nếu được thực hiện đều đặn. Tuy nhiên, những biện pháp này không thay thế cho việc khám và điều trị y tế. Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau lưng kéo dài, tiểu đêm nhiều, phù chân, tiểu buốt, tiểu ra máu, mệt mỏi kéo dài hoặc giảm chức năng thận, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân.