Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cao nhất 26,91

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 10/8 công bố điểm chuẩn theo từng phương thức ở cơ sở phía Bắc. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, mức trúng tuyển là từ 20,21 đến 26,91/30.

Ngoài Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa, một số ngành khác có điểm chuẩn từ 25 trở lên như Khoa học dữ liệu (26), Công nghệ vi mạch bán dẫn (25,64), Kỹ thuật Điện tử viễn thông (25,18).

Ngành Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng) có đầu vào thấp nhất.

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2026 chi tiết như sau:

Năm 2026, PTIT tuyển gần 8.000 sinh viên cho cả hai cơ sở Hà Nội và TP HCM. 5 phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển tài năng, dựa vào chứng chỉ SAT hoặc ACT, xét điểm đánh giá năng lực và tư duy của Đại học Quốc gia và Bách khoa Hà Nội, kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Học phí Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với tân sinh viên năm học tới dự kiến trung bình từ 35,9 đến 67,2 triệu đồng, tùy ngành và chương trình. Trong đó, các chương trình hệ đại trà là chủ yếu, thu 35,9-40,7 triệu đồng.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tham gia tư vấn tuyển sinh hồi tháng 7. Ảnh: PTIT