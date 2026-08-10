Điểm chuẩn Đại học Hà Nội cao nhất 34,45

Trường Đại học Hà Nội (HANU) ngày 10/8 công bố điểm chuẩn năm 2026. Đây là năm đầu trường tính điểm xét tuyển bằng cách nhân đôi môn Toán hoặc Văn, tùy ngành thay vì chỉ nhân đôi môn tiếng Anh như các năm trước.

Tổng điểm 3 môn thi sau khi nhân hệ số (tối đa 50 điểm) sẽ được quy đổi về thang điểm 40.

Dẫn đầu điểm chuẩn năm nay là ngành Ngôn ngữ Anh với 34,45 điểm. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc mất vị trí đầu bảng sau nhiều năm, lấy điểm cao thứ nhì với 34,20.

Hai ngành mới là Ngôn ngữ Anh - thương mại và Quan hệ quốc tế có điểm chuẩn lần lượt là 31,15 và 30,33.

Ngành Công nghệ thông tin (cả chương trình đại trà và tiên tiến) lấy thấp điểm nhất - 22/40.

Điểm chuẩn 2026 của trường Đại học Hà Nội ở tất cả ngành như sau:

Năm 2026, HANU dự kiến tuyển 3.705 sinh viên cho 30 ngành học, tăng 285 so với năm ngoái.

Ba phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển kết hợp theo quy định của trường và xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Học phí năm học 2026-2027 của trường Đại học Hà Nội dự kiến 0,86-1,75 triệu đồng/tín chỉ, cao nhất là ngành Công nghệ thông tin dạy bằng tiếng Anh.

Cổng trường Đại học Hà Nội. Ảnh: Fanpage trường