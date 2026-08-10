Điểm chuẩn 8 trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM

Tính đến tối 9/8, ba trong 8 trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM đã công bố điểm chuẩn năm 2026.

Theo thang điểm 100, ngành Trí tuệ nhân tạo củ

a trường Đại học Công nghệ Thông tin đang dẫn đầu với điểm tuyệt đối. Trường này còn có ngành Thiết kế vi mạch và Khoa học dữ liệu lấy hơn 90 điểm.

Tiếp theo là chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế của trường Đại học Kinh tế - Luật với 90,01 điểm.

Mức trúng tuyển thấp nhất Đại học Quốc gia TP HCM hiện tại là ngành Kỹ thuật dầu khí chương trình dạy học bằng Tiếng Anh, của trường Đại học Bách khoa, với 55,76 điểm.

1. Trường Đại học Công nghệ Thông tin: 76-100

2. Trường Đại học Kinh tế - Luật: 65-90,01

3. Trường Đại học Bách khoa: 55,76-85,8

* Tiếp tục cập nhật

Đại học Quốc gia TP HCM có 8 trường thành viên với quy mô đào tạo hơn 100.450 sinh viên chính quy, gồm: Bách khoa, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh tế - Luật, Công nghệ Thông tin, Quốc tế, Khoa học Sức khỏe, An Giang.

Năm nay, 8 trường tuyển hơn 27.000 sinh viên ở gần 230 ngành, chương trình đào tạo.

Các trường thống nhất dùng 2 phương thức chính: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển tổng hợp nhiều đầu điểm. Đây là thay đổi lớn trong phương án tuyển sinh của Đại học Quốc gia TP HCM. Những năm trước, hầu hết xét riêng từng đầu điểm.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên cổng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 21/8, nếu không xem như từ chối nhập học.

Học sinh thi tốt nghiệp tại TP HCM, tháng 6/2026. Ảnh: Quỳnh Trần