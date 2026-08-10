Điểm chuẩn Trường Đại học Vinh, cao nhất 26,5 điểm
Trường Đại học Vinh vừa công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2026, các ngành thuộc khối Sư phạm tiếp tục dẫn đầu về mức điểm trúng tuyển.
Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên, Sư phạm Toán học (chương trình tài năng) có điểm trúng tuyển cao nhất toàn trường với 26,5 điểm; tiếp đến là ngành Sư phạm Lịch sử với 26,15 điểm. Các ngành sư phạm khác dao động trong khoảng 21-26 điểm.
Với các ngành ngoài Sư phạm, điểm chuẩn dao động từ 15 đến 22 điểm, tuỳ ngành và tổ hợp xét tuyển.
Điểm chuẩn Trường Đại học Vinh năm 2026 như sau:
Trường Đại học Đồng Nai công bố điểm chuẩn năm 2026, trong đó Sư phạm Toán dẫn đầu với 26,04 điểm, còn Sư phạm Vật lý chỉ tuyển 15 sinh viên.
Theo Trần Tuyên ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/08/2026 16:31 PM (GMT+7)