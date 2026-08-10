Vị thuốc ngừa ung thư, tốt cho xương khớp và não bộ, bán rẻ bèo đầy chợ Việt

Giàu chất chống oxy hóa

Củ riềng rất giàu quercetin, một loại flavonoid (sắc tố thực vật) có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson. Loại gia vị này cũng rất giàu axit gallic - một chất chống oxy hóa có thể chống viêm. Axit gallic có thể giúp ngăn ngừa các bệnh về đường tiêu hóa và các bệnh khác như tiểu đường.

Kích thích tiêu hóa, chữa đầy bụng, khó tiêu

Theo dân gian, củ riềng có tính ấm, vào hai kinh tỳ và vị, giúp ôn trung tán hàn (làm ấm bụng, trừ lạnh). Nếu bạn bị đầy hơi, chướng bụng, ăn uống khó tiêu hoặc đau bụng do lạnh, chỉ cần ngậm một vài lát riềng tươi hoặc uống nước trà riềng, các triệu chứng khó chịu sẽ thuyên giảm ngay lập tức.

Củ riềng có tính ấm, vào hai kinh tỳ và vị, giúp ôn trung tán hàn (làm ấm bụng, trừ lạnh). (Ảnh: VTC News)

Có thể làm giảm đau và viêm

Củ riềng có thể làm giảm đau và viêm bằng cách tác động vào các con đường hóa học thường gây ra các rối loạn tự miễn dịch. Hoạt chất galangin trong củ riềng có khả năng ức chế các enzyme gây viêm trong cơ thể. Do đó, củ riềng có tác dụng giảm đau rất tốt cho các trường hợp viêm khớp, đau cơ hoặc sưng tấy.

Tăng cường hệ miễn dịch, kháng khuẩn

Nhờ hàm lượng Vitamin C dồi dào kết hợp với các chất kháng khuẩn mạnh, củ riềng giúp cơ thể xây dựng hàng rào bảo vệ vững chắc chống lại các loại vi khuẩn gây bệnh và các loại nấm da. Tinh dầu từ củ riềng cũng có thể giúp ngăn chặn sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn, nấm và men gây bệnh và ngộ độc thực phẩm.

Có thể hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Đây là một trong những lợi ích sức khỏe của củ riềng được y học hiện đại quan tâm nhất. Các chất chống oxy hóa trong củ riềng có khả năng tiêu diệt các gốc tự do, ngăn ngừa sự đột biến tế bào. Nhiều nghiên cứu ống nghiệm chỉ ra rằng hoạt chất trong riềng có thể ức chế và kích hoạt quá trình tự hủy của các tế bào ung thư vú, ung thư phổi, ung thư gan và đại trực tràng.

Có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ

Chiết xuất riềng có thể làm tăng nồng độ dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh tham gia vào các quá trình truyền tín hiệu trong chức năng não. Việc tăng lượng dopamine trong cơ thể có thể cải thiện khả năng nhận thức không gian. Chiết xuất riềng có thể cải thiện sự tỉnh táo, thời gian phản xạ và độ chính xác.