Thủ khoa TSA Trần Anh Tú đỗ IT-E10 - ngành cao điểm nhất của ĐH Bách khoa Hà Nội

Theo bảng điểm chuẩn vừa công bố, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) dẫn đầu toàn đại học ở cả hai phương thức xét tuyển chính. Cụ thể, đối với phương thức xét kết quả TSA, ngành này lấy 82,12/100 điểm; đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, mức điểm chuẩn là 29,54 điểm (thang điểm 30).

Trần Anh Tú - học sinh lớp 12A1 Trường THPT Hưng Nhân, tỉnh Hưng Yên (Thái Bình cũ) đạt 96,10 điểm, vượt mức điểm chuẩn TSA của ngành này 13,98 điểm.

Thủ khoa TSA Trần Anh Tú theo học ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo - ngành có điểm chuẩn cao nhất ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2026.

Chia sẻ với phóng viên về kết quả trúng tuyển, Tú cho biết: "Vì là thủ khoa nên việc đỗ không làm em bất ngờ. Dù hơi lo lắng trước khi bước vào môi trường mới, nhưng em đã sẵn sàng nhập học cùng các tài năng Bách khoa".

Trần Anh Tú được nhiều người biết đến là "thủ khoa tuyệt đối", trước khi trở thành thủ khoa TSA đợt 1 (trong đó môn Toán đạt 40/40), Anh Tú đã giành nhiều thành tích đạt điểm tối đa ở môn Toán qua các năm học. Cụ thể, nam sinh giành 20/20 điểm tại kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh của Thái Bình (cũ) vào năm lớp 10 và lặp lại thành tích 20/20 điểm tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh của Hưng Yên vào năm lớp 12. Trong kỳ khảo sát chất lượng toàn tỉnh năm 2026, Tú tiếp tục giành điểm 10/10 môn Toán.