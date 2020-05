Giá vàng hôm nay 8/5: Tăng như vũ bão sau phiên giảm "sốc"

Thứ Sáu, ngày 08/05/2020 09:10 AM (GMT+7)

Sáng nay, cả giá vàng thế giới và giá vàng trong nước đều bật tăng phi mã sau loạt dữ liệu kinh tế không mấy lạc quan từ 2 nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc .

Sau những phiên giảm sâu, đêm qua giá vàng thế giới đã bật tăng phi mã trở lại lên 1.720 USD/ounce. Lúc 8h30 sáng nay (8/5, theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở ngưỡng 1.718 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với cùng giờ giao dịch sáng qua.

Giá vàng thế giới giao tháng 7/2020 ghi nhận trên sàn Comex thuộc New York Mercantile Exchanghe ở mức 1.730,0 USD/Ounce, tăng khoảng 38 USD/Ounce so với cùng thời điểm ngày 7/5.

Giá vàng bật tăng phi mã trở lại sau những số liệu kinh tế ảm đạm do tác động bởi đại dịch Covid-19. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Lao động Mỹ, đã có 3,2 triệu người đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua. Tính tới thời điểm này, đã có tổng số 33,5 triệu người đăng ký xin trợ cấp của Chính phủ do mất việc. Các chuyên gia dự báo tỷ lệ thất nghiệp trong tháng này có thể lên tới 16%, mức cao kỷ lục so với 10,8% trong năm 1982.

Giá vàng bật tăng mạnh mẽ

Ngân hàng Anh cho biết Anh có thể đối mặt với sự suy thoái kinh tế lớn nhất trong hơn 3 thập kỷ qua do những tác động của dịch Covid-19.

Còn tại Trung Quốc, chỉ số quản trị trị mua hàng lĩnh vực dịch vụ trong tháng 4 vẫn ở mức thấp 44,4 điểm. Số liệu này cho thấy, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vẫn đang suy giảm.

Những số liệu kinh tế ảm đạm ở các nền kinh tế lớn đã kích thích các nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn, đó là vàng.

Ngoài ra, đồng bạc xanh hôm nay suy yếu cũng là nhân tố hỗ trợ giá vàng tăng vọt. Ghi nhận cũng thời điểm, theo giờ Việt Nam, chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính, đứng ở mức 99,873 điểm, giảm 0,26%.

Ở thị trường trong nước, sáng nay giá vàng cũng bật tăng mạnh mẽ theo đà tăng của giá vàng thế giới.

Lúc 8h30 sáng nay 25/4, tại PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 48,05-48,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng mạnh 250.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với cùng giờ giao dịch sáng qua. Biên động chênh lệch mua-bán ở mức 450.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại TP.HCM của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Sài Gòn được niêm yết ở ngưỡng 48,05-48,52 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra). So với cùng thời điểm giao dịch sáng qua, vàng cũng bật tăng mạnh 250.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC niêm yết ở ngưỡng 47,85- 48,52 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra), cũng được điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 48,0- 48,3 triệu đồng/lượng. So với sáng qua, DOJI tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. DOJI TP.HCM đang niêm yết ở mức 48,05- 48,4 triệu đồng/lượng, cũng tăng ở mức tương tự.

Tại Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 48,02- 48,45 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào, tăng 250.000 đồng/lượng chiều bán ra so với cùng thời điểm sáng qua.

Vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 45,89-46,44 triệu đồng…

Nguồn: http://danviet.vn/gia-vang-hom-nay-8-5-tang-nhu-vu-bao-sau-phien-giam-34soc34-5020208591138432.htm