Hãng VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bán được bao nhiêu xe điện các loại?

Hà Nội và TP HCM lên kế hoạch hạn chế xe chạy xăng dầu vào trung tâm

Ngày 12/7/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Tại chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo, triển khai ngay một số giải pháp trọng tâm về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực giao thông đô thị.

Trong đó, thực hiện các giải pháp, biện pháp để các tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện, lộ trình đến ngày 01/7/2026 không có xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong Vành đai 1; từ ngày 01/01/2028 không có xe mô tô, xe gắn máy, hạn chế xe ô tô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong đường Vành đai 1, Vành đai 2; từ năm 2030 tiếp tục mở rộng thực hiện trong đường Vành đai 3.

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thống trị thị phần ô tô trong nửa đầu năm 2025

Với TP HCM, tuy chưa ấn định mốc thời gian hạn chế xe máy xăng nhưng cũng đang nghiên cứu các giải pháp nhằm phân vùng, ưu tiên cho xe năng lượng xanh. Đồng thời hạn chế ô tô, xe máy xăng, dầu tại các khu vực như trung tâm TP HCM, Cần Giờ (cũ), đặc khu Côn Đảo...

Trong đó, đơn vị tư vấn đề xuất TP HCM thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) ở khu trung tâm, Cần Giờ, dần hạn chế xe không đạt chuẩn, lộ trình từ 2026 đến 2032 trước khi mở rộng. Bên cạnh hạn chế xe không đạt chuẩn ra vào, đề án cũng đề xuất không cho đăng ký mới đối với xe xăng trong vùng LEZ.

Cơ hội mở rộng thị trường cho các hãng xe điện

Với việc cả Hà Nội và TP HCM đang cùng lên kế hoạch hạn chế xe xăng vào khu vực trung tâm, đây được xem là cơ hội lớn để các hãng xe điện mở rộng thị phần kinh doanh.

Hiện thị trường xe máy điện Việt Nam chủ yếu là các thương hiệu Việt và Trung Quốc. Và VinFast, Dat Bike, Selex Motors, Pega là những đại diện tiêu biểu cho nhãn hiệu nội địa.

Trong khi đó, hai thương hiệu lớn của Trung Quốc là Yadea và Tailg cũng đã có mặt tại Việt Nam và xây dựng nhà máy. Hiện Yadea xây dựng hai nhà máy quy mô lớn ở Bắc Giang với tham vọng 2 triệu xe xuất xưởng hàng năm. Tailg xây nhà máy với công suất 350.000 xe/năm tại Hưng Yên.

Cùng với đó, đây cũng là áp lực để các hãng xe máy xăng như Honda, Yamaha, Suzuki… hay ô tô xăng như Ford, Toyota, Honda, Hyundai… đang kinh doanh tại Việt Nam dần chuyển đổi dần sang xe điện để cạnh tranh thị phần.

Với số lượng thương hiệu đa dạng, thị trường xe máy điện Việt hiện có nhiều lựa chọn khác nhau về mẫu mã và tầm giá. Những mẫu xe rẻ nhất thị trường có giá từ 10-12 triệu đồng. Một số dòng cao cấp giá từ 60 triệu đồng trở lên.

Trong khi đó, ở lĩnh vực ô tô điện, giá bán đang dao động từ 197 triệu đồng đến gần 9 tỷ đồng/xe. Trong đó, phân khúc giá từ 200 triệu đồng đến 800 triệu đồng khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn từ xe sản xuất trong nước đến xe nhập khẩu.

VinFast cũng đang dẫn đầu ở phân khúc xe máy điện tại Việt Nam

Với sự đầu tư bài bản trong hệ sinh thái kinh doanh xe điện, VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang thống trị thị phần của thị trường xe ô tô và xe máy điện tại Việt Nam.

Theo đó, chỉ tính riêng tại Việt Nam sau 6 tháng đầu năm, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bán được 67.569 xe ô tô các loại.

Trong đó, VF 3 và VF 5 trở thành hai mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam sau 6 tháng đầu năm, với tổng lượng xe tương ứng là 23.083 xe VF 3 và 21.812 xe VF 5. Trong đó, doanh số xe VF 6 ghi nhận 8.552 xe và xe VF 7 là 3.586 xe.

Tính chung trên toàn cầu, sau 6 tháng đầu năm 2025, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bàn giao 72.167 xe điện cho khách hàng, tăng 223% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm VinFast đã xuất khẩu được 4.598 xe các loại.

Cùng với đó, trong quý 2/2025, VinFast đã giao 69.580 xe máy điện và xe đạp điện các loại, tăng 55% so với quý trước và tăng 432% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế trong nửa đầu năm 2025, công ty đã giao 114.484 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 447% so với cùng kỳ năm trước.

Dù vẫn còn khoảng cách rất lớn với các hãng xe máy chạy xăng khi doanh số nửa đầu năm của 5 hãng gồm Công ty Honda Việt Nam, Công ty Piaggio Việt Nam, Công ty Việt Nam Suzuki, Công ty SYM Việt Nam và Công ty Yamaha Motor Việt Nam ghi nhận 2.284.291 xe các loại, tuy nhiên việc cả Hà Nội và TP HCM dự kiến hạn chế xe chạy xăng trong thời gian tới là cơ hội để VinFast và các hãng xe điện mở rộng thị phần của mình.