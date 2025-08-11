McDonald’s Nhật Bản mới đây mắt bộ Happy Set (Happy Meal) hợp tác được mong đợi với loạt nhân vật nổi tiếng Chiikawa vào ngày 16/5. Thế nhưng, sản phẩm đã bán hết sạch chỉ trong vòng hai ngày.

Sự hợp tác này mang đến các món đồ chơi Happy Meal độc quyền, với các nhân vật Chiikawa mặc đồng phục nhân viên McDonald’s. Đợt phát hành đầu tiên – bao gồm giá đỡ bút hình cốc McDonald’s với nhân vật chính Chiikawa, lịch nhựa có Hachiware, hộp nhỏ hình Usagi đang lật bánh kếp và xe lăn với tất cả nhân vật – dự kiến kéo dài từ ngày 16/5 đến 22/5. Tuy nhiên, McDonald’s đã phải thông báo vào ngày 18/5 rằng việc bán hàng kết thúc sớm hơn dự kiến, do hầu hết các cửa hàng hết hàng nhanh chóng.

Vốn dĩ, sự cuồng nhiệt của fan khi hàng hóa mới ra mắt không phải chuyện lạ, nhưng lần này lại khơi mào tranh cãi lớn. Các bài đăng lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những kẻ đầu cơ bị cáo buộc đặt hàng số lượng lớn Happy Meal chỉ để lấy đồ chơi phiên bản giới hạn rồi bán lại kiếm lời.

"Cơn sốt" Chiikawa biến thành hỗn loạn

Chiến dịch khuyến mãi nhanh chóng trở thành sự kiện hỗn loạn. Một bài đăng trên X (trước đây là Twitter) từ ngày ra mắt đã thu hút gần 11 triệu lượt xem, mô tả ẩn danh một kẻ đầu cơ mang theo túi lớn đầy hộp đồ chơi Chiikawa, dù đây lẽ ra là phần thưởng vui vẻ dành cho trẻ em và fan hâm mộ.

Dưới bài đăng, tràn ngập bình luận. Bình luận hàng đầu nhận 169.000 lượt xem và 2.600 lượt thích.

Căng thẳng leo thang suốt cuối tuần. Một bài đăng khác trên X đạt hơn 16 triệu lượt xem, với video ghi lại cảnh nhà hàng McDonald’s bị bao phủ bởi túi Happy Meal trên mọi quầy. Nội dung cho rằng đầu cơ đặt hàng qua ứng dụng di động, lấy đồ chơi rồi bỏ lại toàn bộ đơn hàng. Vì đồ chơi không bán riêng, khách phải mua bữa ăn để nhận quà. Thức ăn chất đống, thậm chí rơi vãi sàn nhà, buộc nhân viên phải vứt bỏ hàng loạt bữa ăn chưa đụng tới.

Thức ăn còn nóng hổi bị vứt bỏ

Nhiều người đăng lại video khay thức ăn bị ném vào thùng rác, một bài đạt 24 triệu lượt xem, tiếp tục đẩy mạnh câu chuyện "những kẻ bán lại phá hủy truyền thống tuổi thơ."

Cảnh hỗn loạn tại McDonald’s với đồ chơi Chiikawa

Chính sách McDonald’s giới hạn mỗi khách mua 4 Happy Meal, nhưng quy tắc này dường như bị bỏ qua. Đồ chơi nhanh chóng xuất hiện trên các trang bán lại như Mercari, với giá gấp 6-7 lần gốc. Một số bộ bốn món thậm chí được rao ¥100.000 (khoảng 16 triệu đồng), trong khi Happy Meal chỉ từ ¥510 (khoảng 80.000 đồng).

Chuẩn bị cho đợt thứ hai

Fan hâm mộ thất vọng vì không kịp mua đồ chơi Chiikawa và bạn bè, McDonald’s thông báo tạm dừng đợt đầu tiên sớm. Thông cáo chính thức cảm ơn doanh số vượt kỳ vọng, nhưng im lặng về tranh cãi lãng phí thức ăn và lỗ hổng đầu cơ.

Đợt thứ hai vẫn lên lịch ngày 23/5, với đồ chơi mới như bộ ghi nhớ Chiikawa, khung ảnh Hachiware, máy phát sticker Usagi và nắp bút chì Momonga.

Các món đồ chơi độc quyền trong đợt hợp tác McDonald’s - Chiikawa bị đầu cơ

"Đế chế Kawaii" của Chiikawa

Chiikawa bắt nguồn từ loạt manga trực tuyến do mangaka Nagano sáng tác và minh họa. Tên loạt truyện lấy từ nhân vật chính Chiikawa (nghĩa "nhỏ và dễ thương"), theo dõi cuộc sống hàng ngày với bạn bè như Hachiware, Usagi, Kurimanju và Furuhonya.

Phiên bản in đã có 7 tập, bán hơn 2,7 triệu bản. Năm 2022, bản anime do studio Doga Kobo sản xuất ra mắt trên Fuji TV, hiện đã có 260 tập.

Fan yêu thích Chiikawa vì sự gần gũi – loạt truyện khám phá tình bạn, trưởng thành và khó khăn hàng ngày. Những thất bại cùng sự kiên trì của Chiikawa dễ dàng chạm đến khán giả đang đối mặt thử thách tương tự.

Sự việc này không chỉ phản ánh sức hút của văn hóa kawaii Nhật Bản mà còn đặt câu hỏi về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, khi các chiến dịch khuyến mãi có thể dẫn đến lãng phí và xung đột cộng đồng.