'Cô dâu lừa đảo' kết hôn với 8 người đàn ông trong 15 năm

Theo cơ quan điều tra, Fatima bị cáo buộc kết hôn với 8 người đàn ông trong 15 năm qua để tống tiền, thu lợi từ vài trăm nghìn đến hàng triệu rupee mỗi vụ. Các nạn nhân chủ yếu là người Hồi giáo giàu có, đã có gia đình. Một số cho biết mất tới 50 triệu rupee, người khác mất 15 triệu rupee.

Fatima được cho là thành viên của một băng nhóm tội phạm chuyên dàn dựng các vụ lừa đảo hôn nhân. Nhóm này từng nhắm tới cả quan chức cấp cao của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI). Theo điều tra, Fatima sử dụng mạng xã hội như Facebook, WhatsApp và các trang hôn nhân trực tuyến để tìm mục tiêu.

Samira Fatima đã lừa 8 người đàn ông kết hôn trong suốt 15 năm. Ảnh: NDTV

Cô tạo dựng hình ảnh "bà mẹ đơn thân đã ly hôn, khó khăn nuôi con" nhằm lấy lòng tin, sau đó thúc đẩy tiến tới hôn nhân chóng vánh. Sau cưới, Fatima đe dọa kiện hoặc tung thông tin bất lợi nếu nạn nhân không trả tiền. Có thời điểm, cô giả vờ mang thai để tránh bị bắt.

Vụ bắt giữ là kết quả của một chiến dịch theo dõi kéo dài nhiều tháng. Cảnh sát cho biết Fatima bị bắt khi đang trong quá trình gặp gỡ và chuẩn bị lễ cưới với nạn nhân mới, trong bối cảnh nhiều đơn tố cáo đã được gửi tới nhà chức trách.

Giới chức cảnh báo rủi ro trên các nền tảng hẹn hò và dịch vụ hôn nhân trực tuyến, nơi thông tin cá nhân và hồ sơ ít được xác minh, tạo điều kiện cho tội phạm lợi dụng. Ngoài thiệt hại tài chính, các nạn nhân còn chịu tổn thương tinh thần và uy tín cá nhân.

Hiện, cảnh sát mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đồng phạm và quy mô đường dây lừa đảo.