Cụ ông bày 730 triệu đồng giữa chợ, mời mọi người "cứ lấy nếu cần"

Ngày 7/8/2025, một video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng gây sốc tại khu vực gần chợ rau ở thị trấn Phong Kiều, thành phố Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Một ông cụ được cho là mang theo số tiền mặt lớn, bày sạp và tuyên bố tặng không, thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ vây quanh.

Trong video, ông cụ mặc đồng phục trắng, đeo bảng tự chế ghi tên đồn công an, tay cầm túi nhựa đen, trước mặt đặt hơn chục cọc giấy nghi là tiền mặt. Khi người đi đường hỏi, ông cụ cho biết số tiền lên đến 20 vạn nhân dân tệ (khoảng 730 triệu đồng) và mời mọi người “cứ lấy nếu cần”. Người đăng video khẳng định tiền thật, nhưng không ai dám nhận.

Cụ ông bày tiền giữa chợ. Ảnh chụp màn hình video

Sáng 9/8, chính quyền thị trấn Phong Kiều xác nhận đã nắm thông tin nhưng chưa rõ chi tiết, cũng như chưa xác minh được tính xác thực của số tiền. Đại diện đồn công an Phong Kiều cho biết, ngay trong ngày 7/8, cảnh sát trực ban đã đến hiện trường xử lý. Theo cơ quan chức năng, ông cụ là người dân địa phương, có vấn đề về tâm lý, thường đạp xe lang thang trên phố nhưng chưa từng bày sạp phát tiền trước đây. Bảng tên đồn công an đeo trên ngực được xác định là do ông tự làm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để làm rõ nguồn gốc số tiền và động cơ của ông cụ.