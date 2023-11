Tài sản kỹ sư người Thừa Thiên Huế tăng mạnh vượt mốc 380 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chứng kiến những rung lắc mạnh trong tuần giao dịch từ 20-24/11 vừa qua. Xét cho cả tuần, chỉ số VN-Index ghi nhận mức giảm 5,58 điểm (-0,51%), đóng cửa ở mức 1.095,61 điểm; chỉ số HNX-Index giảm 0,44 điểm (-0,19%), đóng cửa ở mức 226,1 điểm.

Trái ngược với đà giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch từ ngày 20-24/11, mã cổ phiếu HBC của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ghi nhận mức tăng ấn tượng 14,23% để đóng cửa ở mức giá 8.110đ/cổ phiếu. Với mức tăng này, HBC là một trong những mã cổ phiếu tăng mạnh nhất trên sàn HoSE trong tuần giao dịch vừa qua.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu HBC trong những phiên giao dịch vừa qua không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông doanh nghiệp. Mức tăng này cũng giúp khối tài sản của Chủ tịch Lê Viết Hải tăng thêm hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, với việc đang nắm trực tiếp gần 47 triệu cổ phiếu HBC, khối tài sản của kỹ sư 65 tuổi người gốc Thừa Thiên Huế ghi nhận tăng thêm khoảng 47 tỷ đồng nhờ đà tăng của cổ phiếu đang nắm giữ. Tính theo giá thị trường, ông Hải đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trên sàn chứng khoán có giá trị hơn 381 tỷ đồng.

Mức tăng của HBC đến ngay sau khi Xây dựng Hòa Bình cho biết Hội đồng quản trị công ty đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 252,4 triệu cổ phiếu HBC, bao gồm 220 triệu cổ phiếu được chào bán riêng lẻ và hơn 32,4 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Đối với kế hoạch chào bán riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu HBC, giá chào bán tối thiểu được ấn định ở mức 12.000 đồng/cp và giá chào bán cao nhất là 14.500 đồng/cp. Xây dựng Hòa Bình dự kiến huy động được từ 2.640 - 3.190 tỷ đồng từ đợt chào bán riêng lẻ này. Toàn bộ số tiền huy động sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty tại một số ngân hàng.

Hòa Bình cũng công bố hiện có 2 cổ đông dự kiến tham gia đợt chào bán này, gồm Primetech VN Development & Investment JSC và Tumaz Enterpries Ltd. Theo đó, Primetech VN Development & Investment JSC dự kiến mua vào 120 triệu cổ phiếu HBC, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 22,79% vốn điều lệ Xây dựng Hòa Bình; Tumaz and Tumaz Enterpries Ltd dự kiến mua 100 triệu cổ phiếu HBC, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 18,99% vốn điều lệ Xây dựng Hòa Bình.

Sau tuần giảm nhẹ của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhận định về phiên giao dịch ngày 27/11 chuyên gia của công ty chứng khoán Vietcap dự báo thị trường có thể sẽ duy trì quán tính hồi phục để chỉ số VN-Index kiểm định lại các kháng cự MA5 tại 1.100 điểm và MA10 tại 1.105 điểm.

Nếu lực mua ở vùng giá cao tiếp tục được cải thiện, VN-Index sẽ tiếp tục kiểm định kháng cự quan trong hơn là vùng 1.118 điểm của cặp MA50 và MA200 ngày. Ngược lại, nếu lực mua thể hiện xung lực yếu ở vùng giá cao, VN-Index sẽ thoái lui từ kháng cự 1.100-1.105 điểm để kiểm định lại hỗ trợ MA20 tại 1.085 điểm.

Chuyên gia của CTCK Yuanta Việt Nam (Yuanta) nhận định thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên đầu tuần với thanh khoản vẫn ở mức thấp và chỉ số VN-Index vẫn có thể biến động trong vùng 1.090 – 1.115 điểm trong các phiên giao dịch đầu tuần. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co đi ngang với biên độ hẹp trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng với diễn biến thị trường hiện tại.

Xu hướng ngắn hạn của thi trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao và tạm thời dừng mua ở giai đoạn hiện tại. Đồng thời, các nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp tăng để giảm tỷ lệ đòn bẩy về mức an toàn, nhưng hạn chế bán tháo tại các nhịp giảm.

Chuyên gia của CTCK Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) nhận định trong trường hợp tích cực, VN-Index vẫn sẽ tiếp tục biến động sideway quanh khu vực 1.080 – 1.130. Với việc VN-Index đang tiến khá sát dải mây dày ichimoku nên thị trường sẽ gặp khó khăn hơn trong các phiên giao dịch tới của tuần 27 - 01/12.

