Cổ phiếu VinFast tăng phiên thứ 3 liên tiếp trên sàn chứng khoán Mỹ

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (24/11), chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 117,12 điểm (tương ứng 0,33%) lên 35.390,15 điểm. Trong khi đó, S&P 500 tăng 2,72 điểm, tương đương mức tăng 0,06% lên 4.559,34 điểm. Ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite giảm 15 điểm tương đương giảm 0,11%, để đóng cửa tại 14.250,85 điểm.

Tính chung cả tuần giao dịch từ 20-24/11, chỉ số Dow Jones tăng 1,27%, trong khi S&P 500 tiến 1% còn Nasdaq Composite cũng tăng 0,89%. Đây là tuần khởi sắc thứ tư liên tiếp của cả 3 chỉ số chính, đợt tăng điểm dài nhất của cả S&P 500 và Nasdaq kể từ tháng 6. Đồng thời, đây cũng là chuỗi bứt phá lâu nhất của Dow Jones kể từ tháng 4.

Hãng xe VinFast đang nhận được những đánh giá tích cực từ giới truyền thông nước ngoài

Cùng với đà khởi sắc của thị trường chứng khoán Mỹ, mã cổ phiếu VFS của hãng xe điện VinFast do người giàu nhất Việt Nam, Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 24/11, VFS tiếp tục ghi nhận mức tăng 0,38 USD/cổ phiếu, tương đương mức tăng 6,15% để đóng cửa ở mức giá 6,56 USD/cổ phiếu.

So với mức giá 5,36 USD/cổ phiếu giảm về hôm 20/11 vừa qua, chỉ trong 3 phiên giao dịch gần nhất, VFS đã ghi nhận mức tăng 1,26 USD/cổ phiếu, tương đương mức tăng 23,5% chỉ sau 3 phiên giao dịch gần nhất. Không chỉ tăng về thị giá, thanh khoản của VFS cũng tăng trong những phiên giao dịch gần đây khi mỗi phiên có từ 4,5 đến hơn 8 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay.

Với mức giá đóng cửa 6,56 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 24/11, giá trị vốn hóa của VinFast đạt 15,3 tỷ USD. Với mức giá vốn hóa này, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng vị trí thứ 27 trên bảng xếp hạng những hãng xe ô tô có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Ở phân khúc xe điện, VinFast đứng vị trí thứ 5 sau Tesla của Mỹ với giá trị vốn hóa 748,47 tỷ USD, Li Auto của Trung Quốc với giá trị vốn hóa 42,91 tỷ USD, XPeng của Trung Quốc với giá trị vốn hóa 17,73 tỷ USD và Rivian của Mỹ với giá trị 15,73 tỷ USD.

VinFast có chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp sau đánh giá tích cực của nhà phân tích Dan Ives từ WedBush. Theo Dan Ives đánh giá với mức giá hiện nay VFS đang ở vị thế mua và giá có thể tăng lên 12 USD/cổ phiếu trong thời gian tới.

Cùng với đó, mẫu xe VF 7 của hãng cũng đang nhận được đánh giá tích cực từ truyền thông thế giới. Theo đó, Carbuzz - tờ báo chuyên ngành ô tô hàng đầu nước Mỹ dành rất nhiều lời khen cho VF 7 trong bài viết: “2024 VinFast VF 7 First Look Review: Third Time's The Charm”. Theo Carbuzz, VF 7 là mẫu xe đáng mong đợi nhất hiện tại.

Tờ Carscoops cho biết mẫu xe này sẽ bán tại Mỹ và nhận đặt trước tại Việt Nam từ ngày 2/12/2023, giao xe đầu năm 2024. Với mức giá từ 999 triệu đồng đến 1,199 triệu đồng, tờ báo Mỹ cho rằng khách hàng sẽ hưởng lợi với lựa chọn thuê pin. Đây cũng là nhận định của tờ Electrek.

Đồng thời Electrek cũng đã quan sát những bước tiến của hãng xe Việt Nam trong hơn 2 năm qua. Đây là khoảng thời gian không quá dài nhưng VinFast đang phát triển với tốc độ nhanh hơn các đối thủ trên thị trường. Bằng chứng là việc ra mắt hàng loạt mẫu xe từ VF e34, VF 5, VF 8, VF 9 và mới đây là VF 3, VF 6 và VF 7.

Nói thêm về VF 7, nhiều tờ báo trên thế giới cũng cho rằng, đây có thể là lựa chọn ưu tiên trong phân khúc C, không chỉ ở Việt Nam mà cả ở thị trường quốc tế.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]