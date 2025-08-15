Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu kiếm tiền giỏi cỡ nào?

Hoàng Thùy Linh kiếm tiền tỷ, tậu penthouse

Ngày 15/8, loạt ảnh ca sĩ Hoàng Thùy Linh và rapper Đen xuất hiện bên cặp song sinh đã gây xôn xao mạng xã hội. Trong những bức ảnh được lan truyền, ca sĩ Hoàng Thùy Linh và rapper Đen được cho là cùng xuất hiện và chăm sóc cặp song sinh tại một căn nhà ở Tam Đảo.

Nam rapper bế một em bé ra ngoài tắm nắng. Sau đó, ca sĩ Hoàng Thùy Linh cũng xuất hiện ở khuôn viên căn nhà. Nhiều khán giả để lại phản ứng tích cực về hình ảnh đang được lan truyền.

Trước đó, năm 2023, rộ tin Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu hẹn hò. Năm 2024, cả 2 nhiều lần bị bắt gặp sánh đôi bên nhau. Nhiều người dự đoán, nếu thực sự "về chung một nhà", 2 giọng ca và con của họ sẽ có cuộc sống cực kỳ giàu có, sung túc.

Với Hoàng Thùy Linh, cô bước chân vào nghệ thuật rất sớm. Sau nhiều năm làm nghề, cô là một trong những nghệ sĩ sở hữu khối tài sản khổng lồ. Ít ai biết rằng, ở độ tuổi U40, cô sở hữu biệt thự tiền tỷ, xế hộp hạng sang và nhiều món hàng hiệu đắt tiền...

Hoàng Thùy Linh sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ hình ảnh căn penthouse với diện tích lên tới 400m2 tại TP.HCM. Mặc dù không tiết lộ giá trị chính xác, song căn nhà này được định giá trên dưới 20 tỷ đồng.

Nữ ca sĩ còn chứng minh bản thân là người phụ nữ của gia đình khi thường xuyên khoe tài cắm hoa, mọi góc bên trong nhà đều được trang trí tỉ mỉ. Ngoài ra, ở khu vực sân vườn trong penthouse, Hoàng Thùy Linh còn có một vườn hoa hồng, khu trồng rau thủy canh.

Những chiếc cúp danh giá bên trong cơ ngơi của Hoàng Thùy Linh.

Ngoài căn penthouse, cô còn tự tay xây dựng căn biệt thự cho đấng sinh thành ở Tam Đảo. Cơ ngơi tại quê nhà của nữ ca sĩ được ví như một điền trang, đồ sộ giữa vùng thôn quê, xung quanh có vườn rộng lớn.

Bên cạnh đó, Hoàng Thùy Linh còn là một "tay chơi" đồ hiệu đắt đỏ. Cô nàng sở hữu những mẫu túi nổi tiếng nhất đến từ các thương hiệu đình đám như: Hermes, Chanel, Louis Vuitton… Số tiền đầu tư cho túi hiệu của Hoàng Thùy Linh ít nhiều lên tới cả tỷ đồng.

Hiện, Hoàng Thùy Linh sở hữu kênh Youtube 1,55 triệu người đăng ký. Theo thống kê của Social Blade, mỗi tháng kênh Youtube Hoàng Thùy Linh có thể mang về doanh thu 1.900 – 31.000 USD (50 – 814 triệu đồng). Doanh thu mỗi năm khoảng 13.000 – 213.000 USD (314 triệu – 5,5 tỷ đồng).

Tất nhiên đây chỉ là một con số tham khảo, chưa phản ánh thực tế thu nhập vì số tiền YouTube chi trả cho mỗi quốc gia khác nhau. Ngoài thu nhập từ Youtube, Hoàng Thùy Linh còn có thể kiếm thêm tiền từ các hợp đồng quảng cáo.

“Choáng” với số tiền Đen Vâu kiếm được từ Youtube

Đen Vâu cũng không hề kém cạnh khi kênh Youtube mang tên "Đen Vâu Official" đạt 5,19 triệu người đăng ký. Nếu so sánh, thu nhập từ Youtube của Đen Vâu còn nhiều hơn Hoàng Thùy Linh. Cụ thể, doanh thu mỗi tháng dao động từ 5.200 – 84.000 USD (136 triệu – 2,2 tỷ đồng) và mỗi năm từ 40.000 – 643.000 USD (1 – 16,8 tỷ đồng).

Dù rất giản dị nhưng Đen Vâu được biết đến là đại gia ngầm showbiz cùng nhiều hợp đồng khủng.

Từ một người công nhân dọn rác bãi biển thuộc Ban quản lý Vịnh Hạ Long, Đen Vâu trở thành rapper đình đám, nhận nhiều giải thưởng. Sau nhiều năm làm việc và cống hiến cho nghề, anh đã đạt nhiều thành công.

Đen Vâu được rất nhiều nhãn hàng lớn “chọn mặt gửi vàng” làm nhân vật quảng cáo, đặc biệt là các hãng xe máy, nước giải khát. Ngoài ra, Đen Vâu còn là nhân vật showbiz được một ngân hàng thuộc top "big four" mời làm quảng cáo.

Dù giá trị hợp đồng không được tiết lộ nhưng với tên tuổi và thương hiệu mà Đen Vâu đảm nhận, khán giả tin rằng giá trị bản hợp đồng là không hề nhỏ.