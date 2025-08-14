Masayoshi Son lấy lại ngôi giàu nhất Nhật Bản sau 4 năm nhờ AI

Theo Forbes, tài sản của Masayoshi Son hiện đạt 50,5 tỷ USD, vượt mức kỷ lục 45,4 tỷ USD năm 2021 và cao hơn Tadashi Yanai – ông chủ Uniqlo – với 46,8 tỷ USD. Sự bứt phá này đến từ việc cổ phiếu SoftBank niêm yết tại Tokyo tăng hơn 60% trong năm nay nhờ niềm tin của giới đầu tư vào triển vọng AI.

Trước đó, Son mất vị trí số một vào tay Yanai năm 2022 khi cổ phiếu SoftBank lao dốc do thua lỗ kỷ lục từ các quỹ Vision Fund. Nhưng nay, làn sóng đầu tư vào các công ty AI, đặc biệt là OpenAI, đã đưa SoftBank trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

SoftBank đang đầu tư vào AI như thế nào?

SoftBank và OpenAI đã ký nhiều thỏa thuận chiến lược, bao gồm dự án hạ tầng AI “Stargate” trị giá 500 tỷ USD và vòng gọi vốn 40 tỷ USD định giá OpenAI ở mức 300 tỷ USD. SoftBank dự định rót tới 30 tỷ USD vào công ty Mỹ này, phần còn lại huy động từ các nhà đầu tư khác.

Ngoài OpenAI, SoftBank còn tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Nvidia, mua thêm cổ phần Oracle và TSMC trị giá hàng trăm triệu USD. Arm Holdings – công ty chip do SoftBank sở hữu 90% – cũng công bố kế hoạch tự sản xuất chip để đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu AI ngày càng tăng.

SoftBank đang kinh doanh ra sao?

Quý II/2025, SoftBank lãi ròng 421,82 tỷ yen (2,9 tỷ USD), vượt xa dự báo của giới phân tích và đảo ngược khoản lỗ 174,3 tỷ yen cùng kỳ năm trước. Doanh thu tăng 7% lên 1,8 nghìn tỷ yen. Tuy nhiên, cổ phiếu SoftBank nhiều năm qua vẫn giao dịch thấp hơn giá trị tài sản ròng do lo ngại về đòn bẩy tài chính và phong cách đầu tư “mạnh tay”.

Hiện, mức chiết khấu này đã giảm từ 50% xuống 40% khi giới đầu tư tin rằng SoftBank đang đi đúng hướng. Dù vậy, dự án Stargate vẫn tiến triển chậm do cần thời gian chọn địa điểm và huy động vốn xây dựng trung tâm dữ liệu. Nếu tiếp tục rót vốn lớn, rủi ro nợ có thể tăng, dù tỷ lệ nợ trên giá trị tài sản hiện ở mức 17%, thấp hơn giới hạn 25% mà công ty tự đặt ra.

Theo Deutsche Bank, SoftBank có thể bán bớt tài sản để lấy vốn, như từng bán 4,8 tỷ USD cổ phiếu T-Mobile hồi tháng 6. Một khả năng khác là bán một phần cổ phần Arm hoặc dùng chúng làm tài sản thế chấp. Dù vậy, SoftBank nhiều khả năng vẫn muốn duy trì quyền kiểm soát Arm.