Đi ngược thị trường, đại gia người Quảng Ngãi bỏ túi hơn 200 tỷ đồng trong một ngày

Áp lực bán tháo cuối phiên khiến thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 17/11. Chốt phiên, VN-Index giảm 24,34 điểm (2,16%) để đóng cửa ở mức 1.101,19 điểm. Rổ chỉ số VN30-Index giảm mạnh hơn với 29,07 điểm (2,57%), còn 1.103,53 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 24.300 tỷ đồng, tăng hơn 10.000 tỷ đồng so với phiên trước.

Chỉ số HNX-Index cũng giảm 3,02 điểm để đóng cửa ở mức 226,54 điểm. Chỉ số Upcom-Index giảm 1,11 điểm để đóng cửa ở mức 86,02 điểm. Xét cho cả tuần giao dịch từ 13 đến 17/11, chỉ số VN-Index tổng cộng giảm 0,49 điểm (-0,04%), HNX-Index giảm 0,11 điểm (-0,05%).

Trái ngược với đà giảm mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 17/11, mã cổ phiếu PDR của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt do đại gia Nguyễn Văn Đạt giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ghi nhận mức tăng 750đ/cổ phiếu, tương đương mức tăng 2,74% so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức giá 28.150đ/cổ phiếu. Đây là phiên tăng điểm thứ 11 trong 13 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu PDR. So với mức giá chỉ 20.950đ/cổ phiếu đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/10 vừa qua, cổ phiếu PDR đã ghi nhận mức tăng 7.200đ/cổ phiếu, tương đương tăng hơn 34% kể từ đầu tháng 11 đến nay.

Khối tài sản của ông Nguyễn Văn Đạt ghi nhận tăng hơn 2.000 tỷ đồng kể từ đầu tháng 11 tới nay

Cổ phiếu PDR tăng mạnh sau thông tin doanh nghiệp tiến hành động thổ và chính thức triển khai dự án Khu đô thị Bắc Hà Thanh tại tỉnh Bình Định có quy mô 43,16 ha với mức đầu tư hơn 2.343 tỷ đồng; trong đó chi phí thực hiện dự án 2.021 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 321,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT Phát Đạt đã thông qua chủ trương cho hai công ty con là Công ty Thiên Long và Công ty Hòa Phú quyền tài sản hình thành từ 2 dự án tại Bình Dương làm tài sản đảo bảo tại ngân hàng Quân Đội (MB). Tổng hạn mức cấp tín dụng tối đa MB cấp cho hai công ty này là 3.200 tỷ đồng với các mục đích thanh toán bù đắp chi phí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chi phí đầu tư để thực hiện xây dựng.

Bên cạnh đó, MB cũng cấp cho 2 công ty số tiền bảo lãnh tối đa hơn 2.154 tỷ đồng để bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ thực hiện dự án và bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Tổng hạn mức cấp tín dụng trên không bao gồm khoản tiền gần 700 tỷ đồng mà MB đã giải ngân cho Hòa Phú và Thiên Long.

Với đà tăng của cổ phiếu PDR trong phiên giao dịch ngày 17/11, khối tài sản của Chủ tịch Nguyễn Phát Đạt ghi nhận mức tăng thêm hơn 212,4 tỷ đồng. Còn tính từ đầu tháng 11, khối tài sản của đại gia 53 tuổi người Quảng Ngãi ghi nhận tăng thêm gần 2.040 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 17/11, khối tài sản của Chủ tịch PDR có giá trị hơn 7.973 tỷ đồng.

Sau phiên giảm mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch ngày 17/11, nhận định về xu hướng giao dịch trong phiên tiếp theo, chuyên gia của công ty chứng khoán Vietcap dự báo VN-Index có thể tiếp tục giằng co trong biên độ 1.100-1.110 điểm để kiểm định lại đường MA10 và MA200 vừa đánh mất. Sau đó, với sự chuyển biến của các tín hiệu theo chiều hướng xấu, nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp tục giảm để kiểm định hỗ trợ tiếp theo là đường MA20 ngày tại vùng 1.180-1.185 điểm. Nếu tiếp tục vi phạm hỗ này, tín hiệu ngắn hạn sẽ chuyển về mức Tiêu cực và VN-Index có thể quay lại vùng đáy tháng 10 quanh 1.030 điểm.

Chuyên gia của công ty chứng khoán SHS đánh giá sau 2 tuần hồi phục khá tốt, tuần này VN-Index gần như đi ngang (do phiên cuối tuần điều chỉnh mạnh) và đang test lại ngưỡng hỗ trợ 1.100 điểm. Thị trường vẫn đang trong nhịp hồi phục đầu tiên và vận động lỏng lẻo, thị trường sẽ cần nhiều thời gian để tìm đến khu vực cân bằng cho quá trình tích lũy. SHS kỳ vọng nền tích lũy sẽ hình thành trên 1.100 điểm, phiên cuối tuần VN-Index có xu hướng test lại vùng hỗ trợ quanh 1.100 điểm nhờ nỗ lực giữ hỗ trợ cuối phiên và SHS hy vọng ngưỡng này sẽ được giữ vững trong tuần giao dịch tiếp theo.

Chuyên gia của công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá về góc nhìn kỹ thuật, VN Index kết tuần hình thành mẫu hình nến Bearish Engulfing lấy đi hết nỗ lực tăng điểm của tuần vừa qua. Tại khung đồ thị giờ, cả 2 chỉ báo MACD và RSI đều hình thành phân kỳ âm 3 đoạn và đang cho xu hướng đảo chiều. Với diễn biến hiện tại, hỗ trợ gần nhất của VN Index sẽ quanh khu vực 1.080 – 1.090 tương ứng với điểm giao cắt của đường trung bình động MA20. Hiện tại, 2 đường Senkou Span A và Senkou Span B đã giao cắt và hình thành dải mây đỏ ichimoku khá dày nên nếu lực cầu không trở lại sớm thì VN Index sẽ gặp áp lực khá lớn trong việc kéo dài thêm nhịp phục hồi trong những tuần tới.

