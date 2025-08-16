Hé lộ doanh thu “khủng” mà Phương Mỹ Chi kiếm được từ kênh Youtube

Phương Mỹ Chi, sinh năm 2003, là Á quân chương trình Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Bước ra từ sân chơi âm nhạc đình đám, đến nay Phương Mỹ Chi trở thành gương mặt ca sĩ trẻ tài năng và triển vọng.

Đặc biệt, sau khi giành vị trí Top 3 tại Sing! Asia 2025, tên tuổi của cô phủ sóng rộng khắp truyền thông quốc tế lẫn trong nước. Điều này kéo theo hàng loạt cơ hội từ show diễn, hợp đồng quảng cáo đến bản quyền nhạc số.

Phương Mỹ Chi tỏa sáng trên sân khấu Sing! Asia.

Kênh Youtube của Phương Mỹ Chi đến nay đạt hơn 900 nghìn người đăng ký, tổng cộng 318 triệu views cho 328 video đã đăng tải. Theo số liệu mới nhất từ Social Blade, trong 30 ngày qua, kênh Youtube mang về doanh thu có thể lên đến 152.000 USD (khoảng 3,9 tỷ đồng).

Đáng chú ý, trong hơn 1 tháng qua, kênh YouTube của Phương Mỹ Chi đã đăng tải các phần trình diễn của cô tại Sing! Asia 2025. Điều này khiến nhiều khán giả cho rằng, khoản thu nhập này nhờ vào việc cô tham gia chương trình.

Tính chung trong năm qua, kênh YouTube của Phương Mỹ Chi có thể mang về 27.000 USD đến 436.000 USD (709 triệu – 11,4 tỷ đồng).

Cũng cần lưu ý, đây chỉ kết quả tính đơn thuần theo công thức chung cho lượt click quảng cáo, chưa áp dụng các điều kiện thực tế phức tạp khác như thị trường, tính chất nội dung, khán giả từng khu vực.

Doanh thu "khủng" từ kênh Youtube Phương Mỹ Chi theo số liệu thống kê của Social Blade

Tuy nhiên, Youtube chỉ là một phần thu nhập của Phương Mỹ Chi. Bước ra cuộc thi Giọng hát Việt nhí, Phương Mỹ Chi nhận được sự giúp đỡ của ca sĩ Quang Lê khi anh nhận "cô bé dân ca" làm con nuôi. Về sau này, Phương Mỹ Chi tách ra hoạt động solo.

Thời điểm còn hợp tác với cha nuôi, Quang Lê từng tiết lộ Phương Mỹ Chi có cát-xê đi hát khoảng 6.000 USD (khoảng 137 triệu đồng) cho 1 show diễn. Mỗi lần đi lưu diễn, Chi nhận khoảng 3 show, ước tính kiếm được 400 triệu đồng sau mỗi chuyến lưu diễn ngắn ngày. Tại Việt Nam, nữ ca sĩ cũng được trả hơn 100 triệu đồng cho mỗi sự kiện vào thời điểm đó.

Nổi tiếng từ năm 10 tuổi, chỉ sau 2 năm đi diễn, Phương Mỹ Chi đã có thể mua một căn nhà mới khang trang hơn để đưa gia đình về đó sống, không còn phải ở trong căn nhà lụp xụp trước kia nữa. Đến năm 19 tuổi, Phương Mỹ Chi đã có thể mở cửa hàng cho mẹ ruột.

Năm 2021, Phương Mỹ Chi có công ty riêng, đảm nhận vị trí Chủ tịch. Cụ thể, Công ty Cổ phần PMC Entertainment thành lập vào tháng 11/2021, hoạt động chính trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Công ty có vốn điều lệ 3 tỷ đồng, trong đó, Phương Mỹ Chi sở hữu 50% cổ phần. Ca sĩ Gen Z cho biết công việc điều hành của công ty có giám đốc điều hành (CEO) phụ trách vì cô không có chuyên môn ở lĩnh vực này. Tuy nhiên, với vai trò là Chủ tịch, Phương Mỹ Chi tham gia các cuộc họp và có quyết định trong nhiều việc.