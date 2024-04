Chứng khoán giảm mạnh nhất gần 2 năm, tài sản nữ đại gia phố Núi vẫn tăng mạnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch chiều ngày 15/4, áp lực bán tháo của các “chứng sĩ” khiến chỉ số giảm mạnh về cuối phiên. Chốt phiên giao dịch chỉ số VN-Index giảm 59,99 điểm (4,7%) xuống mốc 1.216,61 điểm. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất của chứng khoán Việt Nam trong vòng 23 tháng. Phiên giảm mạnh trước đó là ngày 12/5/2022, chốt phiên này VN-Index giảm 62,69 điểm (4,82%).

Khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đạt 1,45 tỷ cổ phiếu, tương ứng gần 33.568 tỷ đồng. Toàn sàn có 40 mã tăng giá, 475 mã giảm giá và 30 mã đứng giá, trong đó có tới 112 mã cổ phiếu đóng cửa ở mức giá giảm kịch sàn.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng giảm 11,62 điểm để đóng cửa ở 229,71 điểm. Chỉ số Upcom-Index giảm 2,23 điểm để đóng cửa ở mức 88,98 điểm.

Khối tài sản của nữ đại gia Nguyễn Thị Như Loan vượt mốc 1.500 tỷ đồng nhờ đà tăng của cổ phiếu QCG

Trái ngược với đà giảm sâu của thị trường chứng khoán Việt Nam, mã cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường - Gia Lai do nữ đại gia Nguyễn Thị Như Loan giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục có phiên tăng mạnh 4,17% so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức 15.000đ/cổ phiếu. Thậm chí QCG có phần lớn thời gian giao dịch với mức giá kịch trần 15.400đ/cổ phiếu. So với vùng giá 8.260 đồng tại ngày 7/2, cổ phiếu đã tăng gần 100%.

Đây không phải lần đầu tiên cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai tạo ra đà tăng ấn tượng. Tính từ năm 2020 tới nay, mỗi khi bước vào uptrend, cổ phiếu QCG luôn luôn xuất hiện những phiên tăng trần với biến động từ 60% - 300%.

Đà tăng mạnh của QCG kể từ đầu năm đến nay giúp khối tài sản của Chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan cũng tăng tương ứng. Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 15/4, khối tài sản của nữ đại gia 64 tuổi người phố Núi có giá trị hơn 1.528 tỷ đồng.

Mã cổ phiếu QCG ghi nhận chuỗi phiên tăng mạnh trong bối cảnh doanh nghiệp này phải trả lại 2.882 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả vụ án; đồng thời với đó là thông tin 16 bất động sản trong dự án Phước Kiển cũng tiếp tục bị C03 quản lý phục vụ điều tra giai đoạn 2. Số tiền 2.882 tỷ đồng này do Quốc Cường Gia Lai nhận từ Sunny Island năm 2017 theo một hợp đồng “hứa mua, hứa bán” dự án Phước Kiển. Số tiền này luôn “treo” trên BCTC là khoản “phải trả” cho tổ chức khác” suốt từ năm 2017 đến nay.

Sau phiên lao dốc như đứt phanh của chỉ số chính thị trường chứng khoán Việt Nam, nhận định về xu hướng phiên giao dịch ngày 16/4, chuyên gia công ty chứng khoán Vietcap dự báo VN-Index có thể tiếp tục quán tính giảm về vùng 1.200-1.210 điểm. Tại đây, trạng thái bán quá mức của thị trường có thể sẽ thúc đấy lực mua bắt đáy ở vùng giá thấp. Khi đó, có khả năng VN-Index sẽ hồi phục lại về phía cuối ngày hoặc ở trong phiên sau đó để kiểm định lại vùng hỗ trợ vừa đánh mất tại 1.235-1.245 điểm. Tuy nhiên, nếu lực bán còn mạnh khiến VN-Index vi phạm mốc 1.200 điểm, chỉ số có thể tiếp tục điều chỉnh về đường MA200 quanh 1.175 điểm.

Tương tự, chuyên gia CTCK Yuanta Việt Nam cũng cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm vào đầu phiên và thu hẹp đà giảm vào cuối phiên. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ 1.200 – 1.210 điểm và các chỉ báo kỹ thuật giảm về gần vùng quá bán, đặc biệt chỉ báo tâm lý giảm mạnh về vùng bi quan quá mức cho nên Yuanta kỳ vọng thị trường có thể sớm xuất hiện nhịp hồi trong một vài phiên tới.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn hạn chế bán tháo ở giai đoạn này, dừng bán và quan sát thị trường. Đồng thời, nếu các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao thì có thể xem xét mua thăm dò với tỷ trọng thấp.

Chuyên gia của CTCK Agribank (Agriseco Research) nhận định có thể sẽ cần thêm thời gian để cân bằng được áp lực bán và thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục quán tính giảm trong phiên 16/4. Lực cầu hỗ trợ được kỳ vọng sẽ xuất hiện mạnh hơn tại vùng tích lũy hồi đầu năm quanh 1.180-1.200 điểm.

Agriseco Research khuyến nghị nhà đầu tư nên tập trung tái cơ cấu danh mục sau những diễn biến bất thường của thị trường trong phiên 15/4. Đối với những cổ phiếu VN30, bluechip tiếp tục nắm giữ và tăng tỷ trọng tại những nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ kể trên; ngược lại với những cổ phiếu đã có mức tăng giá cao từ đầu năm và mang thiên hướng đầu cơ, ưu tiên giảm tỷ trọng cổ phiếu và tuân thủ kỷ luật cắt lỗ.

