Cùng với vàng và một số phân khúc BĐS phục vụ nhu cầu ở thực, những nhà đầu tư chứng khoán cũng kiếm được khoản lời đáng kể trong 3 tháng đầu năm 2024 nhờ đà tăng của thị trường.

Theo số liệu được Bộ Tài chính công bố tính đến ngày 27/3, chỉ số VN-Index đạt 1.283,09 điểm, tăng 2,3% so với cuối tháng 2 và tăng 13,6% so với cuối năm 2023. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 6,66 triệu tỷ đồng, tăng 12,2% so với cuối năm 2023, tương đương 65,2% GDP ước tính năm 2023.

Anh Nguyễn Đức Mạnh cho biết đầu năm 2024 đã quyết định dùng số tiền 1 tỷ đồng mua cổ phiếu. Cổ phiếu anh chọn mua là CTG (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam). Điều đáng nói, nhà đầu tư này dùng đòn bẩy 30 – 70, và anh thực sự may mắn khi vào đúng thời điểm. “Trúng sóng” khiến khoản tiền lời của anh có được sau thời gian ngắn đúng nghĩa đã x2 tài khoản.

“Thời điểm tôi mua cổ phiếu là đầu tháng 1/2024, giá giao dịch lúc đó là 27.200/CP. May mắn, chỉ trong thời gian gần 3 tháng, tôi đã bán cổ phiếu này chốt lời ở mức giá 36.500 đồng/CP. Nhờ dùng đòn bẩy và vào trúng sóng, tôi có khoản tiền lời hơn 1 tỷ đồng chỉ trong một thời gian ngắn” – anh Mạnh chia sẻ.