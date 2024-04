Bất ngờ về thu nhập của Shark Hồng Anh ở doanh nghiệp địa ốc

Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) do bà Huỳnh Bích Ngọc giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Đặng Hồng Anh - thường được gọi là Shark Hồng Anh trong một chương trình truyền hình về khởi nghiệp, giữ vị trí Phó Chủ tịch mới công bố báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023 với kết quả kinh doanh giảm mạnh so với năm liền trước.

Cụ thể, trong năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 371,2 tỷ đồng, giảm 58,4% so với năm trước đó. Ngoài ra, doanh thu tài chính trong năm 2023 là 343,8 tỷ đồng, giảm 15,2%. Chi phí tài chính ghi nhận mức 305,1 tỷ đồng, giảm 23,4% so với năm 2022. Trong đó chi phí lãi vay lên tới 304,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2023 ở mức 108,7 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 15,4 tỷ đồng, giảm mạnh tới 72,5% so với khoản lãi sau thuế hơn 56 tỷ đồng trong năm 2022. Giải trình về chênh lệnh số liệu, TTC Land cho biết lợi nhuận giảm chủ yếu do giảm doanh thu chuyển nhượng bất động sản vì các dự án bất động sản chưa thực hiện bàn giao sản phẩm trong năm 2023.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của TTC Land ở mức 10.631 tỷ đồng, tăng 9,7% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 20% so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng gần 32%. TTC Land cũng đang có hơn 5.506 tỷ đồng nợ phải trả, nợ ngắn hạn chiếm hơn 3.712 tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ đồng so với con số hơn 3.383 tỷ đồng hồi đầu năm.

Trong tổng số hơn 3.712 tỷ đồng nợ ngắn hạn, TTC Land có hơn 1.617 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, tăng gần 600 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ dài hạn của TTC Land cũng tăng từ 1.240 tỷ đồng hồi đầu năm lên 1.794 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2023. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn cũng tăng từ 838 tỷ đồng lên 1.377 tỷ đồng. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp là 2.993,7 tỷ đồng, tăng gần 57% so với đầu năm.

Cùng với kết quả kinh doanh thụt lùi, thu nhập của dàn lãnh đạo TTC Land cũng giảm mạnh so với năm 2022. Theo đó, tổng thu nhập của các thành viên HĐQT, ban tổng giám đốc trong năm 2023 chỉ còn gần 3,8 tỷ đồng, giảm gần 65% so với năm 2022.

Trong đó, thu nhập của Chủ tịch Huỳnh Bích Ngọc tăng từ 800 triệu đồng lên 1,15 tỷ đồng, tương đương thu nhập gần 96 triệu đồng/tháng, tăng gần 44%. Thu nhập của ông Đặng Hồng Anh trong năm 2023 giảm từ hơn 4 tỷ đồng xuống chỉ còn 973 triệu đồng, tương đương thu nhập 81 triệu đồng/tháng. Hiện ông Đặng Hồng Anh đang trực tiếp nắm giữ 40 triệu cổ phiếu SCR, tương đương 10,11% cổ phần doanh nghiệp. Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 9/4, khối tài sản của ông Đặng Hồng Anh tại SCR có giá trị hơn 300 tỷ đồng.

Tương tự ông Hồng Anh, thu nhập của Tổng giám đốc Võ Quốc Khánh giảm từ mức 3,4 tỷ đồng của năm 2022 xuống còn 884 triệu đồng, tương đương giảm hơn 74%. Cùng với đó thu nhập của hai thành viên hội đồng quản trị độc lập là ông Nguyễn Thành Chương và Hoàng Mạnh Tiến giảm nhẹ từ 400 triệu đồng xuống chỉ còn 383 triệu đồng, tương đương khoảng 32 triệu đồng/tháng.

Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 mới công bố, TTC Land đưa ra kế hoạch doanh thu năm nay là 705 tỷ đồng, tăng 89,9% so với năm trước. Tuy nhiên, mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến 16 tỷ đồng, giảm 2,4% so với mức thực hiện trong năm 2023.

