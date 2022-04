Trước khi bị bắt, Phó chủ tịch FLC Hương Trần Kiều Dung làm lãnh đạo những doanh nghiệp nào?

Tối 8/4, Bộ Công an phát đi thông báo cho biết ngày 07/4/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 03 tháng đối với Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh cùng với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán".

Bà Hương Trần Kiều Dung là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS; Nguyễn Quỳnh Anh là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

Ngày 08/4/2022, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định, Lệnh tố tụng đối với Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 29/3/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT; từ ngày 29/3/2022 đến ngày 02/4/2022 đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết và 02 đồng phạm khác gồm Trịnh Thị Mai Huế và Trịnh Thị Thúy Nga về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng liên quan.

Như vậy, liên quan đến tội thao túng thị trường chứng khoán của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đến nay đã có thêm 4 đồng phạm gồm Trịnh Mai Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh bị bắt để điều tra.

Phó chủ tịch tập đoàn FLC Hương Trần Kiều Dung bị bắt tạm giam để điều tra liên quan đến tội thao túng thị trường chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết

Trong khi đó, trước khi bị bắt tạm giam, vào ngày 6/4 vừa qua bà Hương Trần Kiều Dung cũng đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, Phó chủ tịch tập đoàn FLC bị phạt số tiền 70 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về quản trị công ty (đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ "Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khắc phục hậu quả" quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Theo công bố từ Ủy ban Chứng khoán, trong giai đoạn từ tháng 5/2020 đến tháng 10/2021, bà Dung là Thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn FLC đồng thời giữ chức vụ tương tự tại 6 công ty khác. Trong khi đó, theo quy định của Luật Chứng khoán, thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng không được đồng thời giữ chức này tại quá 5 công ty khác.

Báo cáo quản trị năm 2021 của Tập đoàn FLC cho biết bà Hương Trần Kiều Dung vừa là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực kiêm nhiệm hàng loạt vị trí cao cấp tại các công ty trong “hệ sinh thái” của FLC.

Cụ thể bà Hương Trần Kiều Dung ngoài việc giữ vị trí Phó chủ tịch thường trực tại Tập đoàn FLC còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị ở 7 công ty khác gồm Công ty cổ phần chứng khoán BOS (ART), Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros (ROS), Công ty cổ phần FLC Travel, Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu nông sản FAM, Công ty TNHH FLC Đồ Sơn Golf & Resort, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và quản lý khu công nghiệp FLC và Công ty TNHH Cemaco Việt Nam.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC cũng đang là thành viên hội đồng quản trị 2 doanh nghiệp khác gồm: Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHomes, Công ty TNHH Một thành viên quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC.

Theo tìm hiểu, Bà Hương Trần Kiều Dung sinh năm 1978 có bằng Tiến sĩ Luật Quy hoạch Xây dựng Đại học Tổng hợp Montesquieu Bordeaux IV, Pháp. Bà Dung từng là luật sư chính của Công ty Luật TNHH SMiC - tiền thân của Tập đoàn FLC từ năm 2013.

Trong sự nghiệp của mình tại Tập đoàn FLC, bà Dung cũng đã được bổ nhiệm vào nhiều vị trí quản lý cấp cao như Trưởng ban Pháp chế và Phát triển dự án, Phó tổng giám đốc trước khi thành Tổng giám đốc. Bà Dung thôi đảm nhận chức Tổng giám đốc của Tập đoàn FLC vào tháng 3/2020.

