Chủ tịch Đỗ Anh Dũng bị bắt, ai được ủy quyền điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh?

Ngày 05/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 06 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ông Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho con trai cả Đỗ Hoàng Minh điều hành tập đoàn Tân Hoàng Minh

Ngoài bị can Đỗ Anh Dũng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn khởi tố bắt tạm giam 6 bị can khác, gồm: Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, con trai thứ của ông Đỗ Anh Dũng; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Phùng Thế Tính, nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Trước đó, chiều hôm qua 4-4, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố thông tin huỷ bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu tổng trị giá 10.300 tỉ đồng của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Tuy nhiên, theo thông tin đã được HNX đăng tải trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp, thì nhóm công ty liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh của ông Đỗ Anh Dũng mới công bố thông tin về 8 lô trái phiếu có tổng trị giá 8.130 tỷ đồng. Như vậy nhiều khả năng nhóm công ty này có thêm 1 đợt phát hành nữa trị giá 1.900 tỷ đồng nhưng chưa được công bố.

Bức ảnh ông Đỗ Hoàng Minh chụp chung với Seungri (phải)

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, để đảm bảo hoạt động bình thường của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Theo tìm hiểu, đây là người con cả sinh năm 1986 của ông Dũng.

Trước khi được ủy quyền điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh, trong quá khứ ông Đỗ Hoàng Minh từng gây xôn xao khi đăng bức ảnh chụp chung với Seungri - cựu thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc BigBang. Cả 2 khá thân thiết và kinh doanh cùng nhau tại BC Holdings (Hong Kong). Thiếu gia tập đoàn Tân Hoàng Minh và ông Đỗ Anh Dũng thậm chí đã tặng Seungri một căn hộ thuộc một dự án hạng sang tại Hà Nội.

Nguồn: http://danviet.vn/chu-tich-do-anh-dung-bi-bat-ai-duoc-uy-quyen-dieu-hanh-tap-doan-tan-hoang-minh...Nguồn: http://danviet.vn/chu-tich-do-anh-dung-bi-bat-ai-duoc-uy-quyen-dieu-hanh-tap-doan-tan-hoang-minh-5020225423516750.htm