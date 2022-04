Chủ tịch Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàng Minh bị bắt, thị trường chứng khoán sẽ bị ảnh hưởng thế nào?

Ngày 05/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 06 bị can đồng phạm gồm Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Thông tin Chủ tịch Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàng Minh và 6 đồng phạm bị bắt có thể ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán trong những phiên giao dịch tới

Việc Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Đỗ Anh Dũng cùng loạt lãnh đạo liên quan đến tập đoàn này bị bắt được xem là một thông tin tiêu cực với thị trường chứng khoán Việt Nam trong những phiên giao dịch tới đây, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực BĐS. Trước đó, thông tin Tân Hoàng Minh trúng đấu giá rồi bỏ cọc lô đất hơn 24.500 tỷ đồng tại Thủ Thiêm cũng đã ảnh hưởng lớn tới thị trường chứng khoán trong những phiên giao dịch sau đó.

Nhận định về phiên giao chứng khoán ngày 6/4, các chuyên gia của CTCK Vietcombank (VCBS) cho rằng xu hướng chung của chỉ số VN-Index trong một số phiên gần đây vẫn đang là giằng co trong biên độ vừa phải và dòng tiền vẫn đang có xu hướng luân chuyển giữa các nhóm ngành và các nhóm vốn hóa để tìm kiếm cơ hội đầu tư cho giai đoạn nửa cuối năm nay.

Chỉ số VN-Index trải qua những phiên rung lắc mạnh gần đây cho thấy tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường vẫn chưa có đủ sự đồng thuận.

Điểm sáng là đà tăng tương đối tích cực của một số cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng, tuy nhiên, vẫn thiếu đi sự lan tỏa tích cực tới phần còn lại trên thị trường.

Trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn là chưa thực sự rõ ràng, VCBS cho rằng nhà đầu tư vẫn nên chờ đợi thêm tín hiệu về xu hướng sắp tới, trước khi quyết định gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục.

Các chuyên gia của CTCK BIDV (BSC) nhận định các cổ phiếu ngành ngân hàng, chứng khoán gần như đồng loạt giảm điểm, nhóm bất động sản, xây dựng có sự phân hóa. Trong những phiên sắp tới, nếu VN-Index không rơi khỏi ngưỡng quanh vùng 1.520 điểm thì có thể sẽ tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh 1.535 điểm. Nếu không thành công, nhiều khả năng chỉ số sẽ lại trở về vùng 1.505 điểm.

Các chuyên gia của CTCK MB (MBS) khuyến nghị nhà đầu tư trở nên thận trọng khi có thông tin tác động đến nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản. Bên cạnh đó, dòng tiền sẽ có sự phân hóa khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý I đang được công bố, nhà đầu tư nên tập trung đối với nhóm cổ phiếu cơ bản đã có sự tích lũy trong thời gian vừa qua.

Nguồn: http://danviet.vn/chu-tich-do-anh-dung-cua-tan-hoang-minh-bi-bat-thi-truong-chung-khoan-se-bi-an...Nguồn: http://danviet.vn/chu-tich-do-anh-dung-cua-tan-hoang-minh-bi-bat-thi-truong-chung-khoan-se-bi-anh-huong-the-nao-5020226463716489.htm