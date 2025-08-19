Siêu xe Lamborghini mới có giá lên tới 550 tỷ, đại gia Việt nào sẽ dám chơi?

Ngay trước khi Tuần lễ xe hơi Monterey (Monterey Car Week) khai mạc vào cuối tuần này, một mẫu Lamborghini mới đã ra mắt với tên gọi là Fenomeno. Đây là mẫu xe siêu hiếm mới nhất từ thương hiệu Ý, tiếp nối công thức quen thuộc: thiết kế cực đoan, hiệu suất cực đại và số lượng cực kỳ giới hạn.

Dựa trên nền tảng mẫu Revuelto sử dụng động cơ V12, phiên bản này được tái thiết kế gần như toàn diện, mang đến một diện mạo khác biệt rõ rệt trong dải sản phẩm. Dù không giống hoàn toàn “đàn anh” Veneno, song Fenomeno cũng mang đến diện mạo hầm hố không kèm và gần như không chia sẻ nhiều chi tiết với Revuelto.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha sắc nét góc cạnh, nắp capo có hai khe hút gió cỡ lớn. Hãng siêu xe Italy còn tạo riêng bộ cản trước mới, đi kèm dải sơn đồng màu chạy dọc theo líp chia gió.

Fenomeno có chiều cao gầm rất thấp, nhưng nhà sản xuất chưa công bố thông số này. Bộ mâm ăn khớp hoàn hảo với hốc bánh xe, khiến chiếc trông như đã được hạ thấp ngay từ khi xuất xưởng và càng làm tăng vẻ ngoài dữ dằn.

Toàn bộ thân xe đều được làm mới, xuất hiện thêm hai hốc hút gió lớn ngay sau cửa. Phía đuôi xe, Lamborghini mạnh tay sử dụng nắp khoang động cơ bằng sợi carbon thiết kế riêng, đi kèm cản sau hoàn toàn mới. Tất cả đều làm từ sợi carbon. Điểm nhấn là cụm đèn hậu LED chữ Y nằm dọc thay vì nằm ngang và bốn ống xả đặt giữa.

Vì Fenomeno phát triển dựa trên Revuelto, do đó mẫu siêu xe bản giới hạn này vẫn sử dụng hệ truyền động hybrid V12 quen thuộc. Cỗ máy V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.5L được tinh chỉnh để cho ra 833 mã lực (tăng từ 814 mã lực ban đầu).

Pin lithium-ion dung lượng 7 kWh lớn hơn bổ trợ thêm cho động cơ V12. Tổng công suất của hệ truyền động này lên tới 1.065 mã lực, tăng 64 mã lực so với “đàn em” Revuelto. Pin nâng cấp cải thiện phạm vi chạy thuần điện nhưng không đáng kể, chỉ đi được tối đa 20 km. Lamborghini cho biết, xe chỉ tốn 2,4 giây để tăng tốc 0–100 km/h (nhanh hơn 0,1 giây so với Revuelto), trước khi đạt tốc độ tối đa là 350 km/h.

Bên trong nội thất, Lamborghini Fenomeno không khác nhiều so với “đàn em”. Vị trí người lái giữ nguyên thiết kế vô-lăng, màn hình trung tâm dạng nổi, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình phụ phía ghế hành khách của Revuelto.

Theo công bố của hãng siêu xe Italy, Fenomeno sẽ chỉ được sản xuất giới hạn 29 chiếc trên toàn thế giới, mỗi chiếc có giá khởi điểm khoảng 3 triệu Euro (tương đương 92 tỷ VNĐ theo tỷ giá hiện tại) và không phải mọi khách hàng đều có thể mua, bởi hãng sẽ lựa chọn những vị khách tiềm năng hoặc khách hàng thân thiết của hãng.

Với mức giá trên, các đại gia Việt muốn mua sẽ phải bỏ ra số tiền lớn hơn con số 92 tỷ đồng rất nhiều. Nếu đóng đầy đủ thuế phí, chiếc siêu xe bản giới hạn sẽ có giá khoảng 550 tỷ đồng. Con số này không hề nhỏ, bởi đến nay chiếc xe đắt nhất nước ta mang biển số TP.HCM là McLaren Elva của Minh “Nhựa” có giá lăn bánh hơn 150 tỷ đồng.