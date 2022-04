Doanh nghiệp của thiếu gia Đỗ Hoàng Việt hút hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu từ Tân Hoàng Minh

Ngày 05/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 06 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo đó, những bị can bị tạm giam liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh gồm ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh; ông Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Ông Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; ông Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông; ông Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và ông Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên.

Ông Đỗ Anh Dũng trong lễ khởi công khu phức hợp tỷ đô của Tân Hoàng Minh tại Phú Quốc

Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 03 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 09 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Đáng chú ý có tới 5 trong số 8 đợt phát hành trái phiếu do nhóm Tân Hoàng Minh phát hành được HNX đăng tải trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp đã được rót vào công ty do con trai thứ của Chủ tịch Đỗ Anh Dũng làm Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật.

Cụ thể, hai lô trái phiếu trị giá 900 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông và 3 lô trái phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư & dịch vụ Khách sạn Soleil trị giá 1.750 tỷ đồng có công bố thông tin đầy đủ được nhóm Tân Hoàng Minh sử dụng để hợp tác đầu tư với CTCP Đầu Tư phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc do ông Đỗ Hoàng Việt, con trai thứ sinh năm 1994 của ông Đỗ Hoàng Minh giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngoài 2 lô trái phiếu trị giá 900 tỷ đồng Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông được sử dụng để hợp tác phát triển dự án khu phức hợp Hoàng Hải tại Phú Quốc. Cung điện Mùa Đông còn có lô trái phiếu trị giá tới 3.230 tỷ đồng phát hành ngày 16/12/2021 nhưng không được công bố thông tin chi tiết về mục đích phát hành. Đây cũng là lô trái phiếu có trị giá lớn nhất được nhóm Tân Hoàng Minh phát hành trong năm 2021.

Phối cảnh khu phức hợp đẳng cấp “không ngủ” theo mô hình “một điểm đến mọi nhu cầu” được Tân Hoàng Minh công bố

Theo thông tin được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trong lần công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp vào ngày 10/9/2021, CTCP Đầu Tư phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc do ông Đỗ Hoàng Việt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật đã có sự thay đổi lớn về vốn điều lệ. Theo đó, ở lần thay đổi này, vốn điều lệ của CTCP Đầu Tư phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc từ 92 tỷ đồng được nâng lên thành gần 882 tỷ đồng với 100% là nguồn vốn tư nhân bằng VNĐ.

Liên quan đến việc hợp tác phát triển dự án khu phức hợp Hoàng Hải tại Phú Quốc, ngày 29/12/2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tổ chức lễ khởi công Tổ hợp quần thể du lịch Tân Hoàng Minh Phú Quốc với quy mô 34 ha với mức đầu tư hơn 24.000 tỉ đồng, nằm tại vị trí đắc địa, cách sân bay quốc tế Phú Quốc 10 km và thị trấn Dương Đông 15 km. Khu phức hợp đẳng cấp “không ngủ” theo mô hình “một điểm đến mọi nhu cầu”.

Cả ông Đỗ Anh Dũng và con trai Đỗ Hoàng Việt cùng bị bắt tạm giam trong ngày 5/4/2022

Tập đoàn Tân Hoàng Minh tham vọng trong 3 năm tới xây dựng 15 tòa tháp với 7.000 - 8.000 căn hộ du lịch, 76 biệt thự nghỉ dưỡng và 129 nhà phố thương mại trên khu đất có diện tích 34ha phía nam Bãi Trường – bãi biển dài nhất ở phía Tây đảo Phú Quốc. Ước tính khi đi vào vận hành, dự án sẽ phục vụ khoảng 10.000 khách lưu trú/ngày cùng hàng ngàn du khách từ các khu liền kề và người dân trong khu vực.

Tuy nhiên, với động thái huỷ bỏ các đợt phát hành trái phiếu do nhóm chủ Tân Hoàng Minh phát hành và loạt lãnh đạo liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh gồm cả Chủ tịch Đỗ Anh Dũng và người con trai Đỗ Hoàng Việt bị bắt khiến kế hoạch hoàn thiện dự án tỷ đô của Tân Hoàng Minh đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Nguồn: http://danviet.vn/doanh-nghiep-cua-thieu-gia-do-hoang-viet-hut-hang-nghin-ty-dong-trai-phieu-tu-...Nguồn: http://danviet.vn/doanh-nghiep-cua-thieu-gia-do-hoang-viet-hut-hang-nghin-ty-dong-trai-phieu-tu-tan-hoang-minh-5020226420301658.htm