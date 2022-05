Doanh nghiệp liên quan vụ khởi tố cựu Chủ tịch TP Hạ Long làm ăn ra sao?

Tối 14/5, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà (62 tuổi), cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long, cựu Trưởng ban Quản lý vịnh Hạ Long vì liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại CTCP quản lý đường sông số 3 (DS3) và Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

Ông Hà bị khởi tố, điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 2, điều 356 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 6 bị can thuộc DS3 về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, trong đó bắt giam 3 bị can gồm ông Phạm Văn Phả, Chủ tịch HĐQT; ông Đỗ Công Hào, Giám đốc và ông Phạm Văn Chinh, Phó Giám đốc.

Bên cạnh đó cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, gồm: Nguyễn Hải Anh, nguyên Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật; Ngô Thị Thu Lư, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch; Lê Kim Hoa, nhân viên Công ty.

Trong quá trình khám xét căn biệt thự của ông Phạm Hồng Hà, cơ quan chức năng đã tạm giữ 4 xe sang

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can nguyên là lãnh đạo và nhân viên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, gồm: Bùi Sĩ Giáp, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan Ban Quản lý Vịnh Hạ Long; Phạm Thái Dương, nhân viên Ban Quản lý vịnh Hạ Long về hành vi “Nhận hối lộ,” quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo tìm hiểu, DS3 tiền thân là Đoạn quản lý Đường sông số 3 được thành lập ngày 18/5/1964, doanh nghiệp chuyển sang hoạt động theo mô hình CTCP năm 2006 và sau đó lên sàn HNX vào tháng 8/2017.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của DS3 cho biết trong năm vừa qua doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 42,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với doanh thu 54,2 tỷ đồng của năm 2020.

Tuy nhiên, nhờ giá vốn bán hàng giảm mạnh hơn so với cùng kỳ, DS3 ghi nhận lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 15,1 tỷ đồng, thấp hơn chỉ 1,9 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, doanh thu hoạt động tài chính của DS3 ghi nhận tăng mạnh đạt 2,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 116 triệu đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận tăng nhẹ từ 8,5 tỷ đồng của năm 2020 lên 9,7 tỷ đồng trong năm 2021.

Cộng các khoản thu nhập khác và lợi nhuận khác, DS3 báo lãi trước thuế năm 2021 đạt 9,2 tỷ đồng, tăng đáng kể so với khoản lãi trước thuế chỉ 7,8 tỷ đồng trong năm 2020.

Sau khi trừ thuế thu nhập, DS3 ghi nhận lãi 7,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 chỉ lãi 6,6 tỷ đồng. Kết thúc năm 2021, DS3 có tổng tài sản 154,3 tỷ đồng giảm gần 11 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp có 37,7 tỷ đồng nợ phải trả trong đó nợ ngắn hạn chiếm 24,1 tỷ đồng và nợ dài hạn 13,6 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2019, DS3 ghi nhận 49,6 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 8 tỷ đồng. Trong năm 2018, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 42,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 5,8 tỷ đồng. Năm 2017, DS3 ghi nhận doanh thu 56,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 10 tỷ đồng.

Theo báo cáo quản trị năm 2021 của DS3, trước khi bị bắt tạm giam phục vụ quá trình điều tra, Chủ tịch Phạm Văn Phả đang trực tiếp nắm giữ 1,5 triệu cổ phiếu DS3 tương đương tỷ lệ 14,05%. Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch sáng 18/5, khối tài sản ông Phả trực tiếp nắm giữ có giá trị 8,4 tỷ đồng.

Trong khi đó, ông Đỗ Công Hào - Giám đốc DS3 cũng đang trực tiếp sở hữu 13.760 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 0,12%. Phó giám đốc Phạm Văn Chinh trực tiếp nắm giữ 10.720 cổ phiếu doanh nghiệp mình làm lãnh đạo.

Sau khi ông Phạm Văn Phả, Chủ tịch HĐQT; ông Đỗ Công Hào, Giám đốc và ông Phạm Văn Chinh, Phó Giám đốc bị tạm giam phục vụ quá trình điều tra, DS3 phát đi thông tin cho biết đang gấp rút chuẩn bị thủ tục tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 28/6 để bầu bổ sung thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/doanh-nghiep-lien-quan-vu-khoi-to-cuu-chu-tich-tp-ha-long-lam-an-ra-sao-502022195114520785.htm