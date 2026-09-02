Tốc độ Internet Việt Nam lần đầu vào top 10 thế giới ở cả di động và cố định

Theo báo cáo xếp hạng mới nhất từ Ookla, đơn vị vận hành công cụ đo Speedtest, tốc độ tải xuống Internet di động trung bình tại Việt Nam trong tháng 7 đạt 205,58 Mbps, tăng mạnh so với mức 156,48 Mbps của tháng trước. Kết quả này giúp Việt Nam thăng 10 bậc, từ vị trí thứ 20 lên thứ 10 thế giới. Cùng thời điểm, tốc độ tải lên trung bình của mạng di động đạt 35,93 Mbps.

Speedtest của Ookla ghi nhận Internet Việt Nam lần đầu lọt top 10 thế giới ở cả di động và băng rộng cố định.

Ở phân khúc Internet băng rộng cố định, Việt Nam đạt tốc độ tải xuống trung bình 307,11 Mbps. Mặc dù giảm nhẹ so với mức 307,36 Mbps của kỳ ghi nhận trước đó, Việt Nam vẫn tăng thêm một bậc để vươn lên vị trí thứ 7 toàn cầu. Với kết quả trên, đây là lần đầu tiên Việt Nam đồng thời góp mặt trong nhóm 10 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu thế giới ở cả hai bảng xếp hạng tốc độ Internet của Ookla.

Đáng chú ý, Ookla không đưa ra lý giải cụ thể về mức tăng này. Song số liệu thống kê hạ tầng cho thấy đây là kết quả của một lộ trình chuẩn bị bài bản.

Trước thời điểm các khối băng tần 5G được đưa ra đấu giá vào đầu năm 2024, tốc độ tải xuống Internet di động của Việt Nam nhiều năm dao động quanh ngưỡng 35-50 Mbps (xếp hạng 50-58 thế giới).

Kể từ khi các đợt đấu giá băng tần then chốt (như khối B1, C2, C3 và tiếp đó là băng tần thấp 700 MHz) hoàn tất, đồ thị tốc độ mạng di động trong nước liên tục bứt phá: từ mức 75,7 Mbps (tháng 11/2024) lên 160 Mbps (tháng 10/2025) và cán mốc trên 200 Mbps để thăng hạng vượt bậc trên bản đồ viễn thông quốc tế.

Dữ liệu đo kiểm ghi nhận Việt Nam là thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong tháng 7, vượt trội so với xu hướng đi ngang của phần lớn các quốc gia. Một số thị trường khác cũng ghi nhận đà bứt phá ở mảng di động như Malaysia tăng 4 bậc lên vị trí thứ 19, hay New Zealand tăng 8 bậc lên xếp thứ 25 toàn cầu.

Kể từ mốc tháng 9/2024 khi hạ tầng di động thế hệ mới bắt đầu được triển khai, đồ thị tốc độ Internet Việt Nam đã đảo chiều đi lên sau nhiều năm duy trì trạng thái ổn định.

Số liệu từ công cụ i-Speed của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho thấy tốc độ mạng 5G trong nước liên tục tăng trong những tháng gần đây, đạt hơn 462 Mbps vào tháng 7. Đối với phân khúc băng rộng cố định, Việt Nam vốn duy trì sự hiện diện thường xuyên trong top 10 thế giới từ lâu.

So với mặt bằng chung toàn cầu, tốc độ truy cập Internet của người dùng trong nước đang ở mức rất cao. Trong tháng 7, tốc độ tải xuống trung vị của Internet di động thế giới đạt 109,73 Mbps, tức chưa bằng một nửa con số 205,58 Mbps của Việt Nam. Tương tự, tốc độ trung vị mạng cố định toàn cầu ở mức 127,70 Mbps, thấp hơn đáng kể so với mức 307,11 Mbps ghi nhận tại thị trường trong nước.

Dù vậy, Ookla lưu ý đây là số liệu trung bình, mức nằm giữa khi toàn bộ kết quả đo được sắp xếp từ thấp đến cao, thay vì tốc độ trung bình cộng của tất cả các phép đo. Điều này đồng nghĩa không phải mọi thuê bao tại Việt Nam đều đạt được ngưỡng tốc độ trên. Chỉ số Speedtest Global Index hiện được cập nhật định kỳ hàng tháng dựa trên tập dữ liệu tổng hợp của 3 tháng gần nhất. Ở nhóm dẫn đầu, UAE tiếp tục giữ vị trí số một ở bảng xếp hạng di động với 663,50 Mbps, còn vị trí tương tự ở mạng cố định thuộc về Singapore với 451,14 Mbps.

Đà tăng trưởng kỹ thuật này gắn liền với nỗ lực phủ sóng diện rộng khi mạng 4G hiện bao phủ trên 99,8% dân số, đồng thời hệ thống cáp quang băng rộng và trạm phát sóng di động (BTS) được kéo tới tận các xã, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, tạo nền tảng bình đẳng cho chuyển đổi số và phát triển kinh tế địa phương.