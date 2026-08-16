Báo cáo tiết lộ người dùng Internet lùng gì, xem gì trong mùa hè 2026

Các báo cáo hè 2026 do Cốc Cốc và Klook phát hành cho thấy, thị hiếu giải trí và cách người Việt tổ chức những chuyến du lịch đang cho thấy nhiều thay đổi. Theo đó, người dùng dành sự quan tâm lớn cho phim kinh dị, nội dung châu Á và các chương trình âm nhạc thực tế. Còn với du lịch, những người đứng sau việc lên kế hoạch cho các chuyến đi nhóm thường ít được ghi nhận công sức.

Dữ liệu tìm kiếm trên Internet tiết lộ nhiều điều thú vị về mùa hè 2026. (Ảnh minh họa)

Người dùng Internet tìm gì, xem gì trong mùa hè vừa qua?

Theo dữ liệu tìm kiếm trên Cốc Cốc trong giai đoạn từ ngày 1/5 - 26/7, hoạt động giải trí mùa hè được hình thành từ nhiều nhóm nội dung, trong đó phim chiếu rạp, phim bộ, truyện tranh, hoạt hình châu Á và chương trình âm nhạc thực tế thu hút lượng quan tâm đáng kể. Người dùng không chỉ tìm kiếm tên tác phẩm mà còn mở rộng sang rạp chiếu, nghệ sĩ và các chương trình liên quan.

Riêng nhóm phim chiếu rạp ghi nhận khoảng 667.000 lượt tìm kiếm. Lượng tìm kiếm tăng từ đầu tháng 6 và duy trì ở mức cao hơn trong tháng 6 và tháng 7. Trong nhóm thương hiệu, địa điểm rạp được tìm kiếm nhiều, CGV đứng đầu, tiếp theo là Galaxy Cinema, Beta Cinemas và Lotte Cinema.

Phim kinh dị là nhóm nổi bật nhất trong top 1.000 từ khóa về phim chiếu rạp, chiếm hơn một nửa lượng tìm kiếm. Colony: Bầy Xác Sống, Lầu Chú Hỏa và Ma Xó lần lượt nằm trong nhóm ba tác phẩm dẫn đầu. Bên cạnh đó, hoạt hình cũng có ba đại diện trong top 10 gồm Doraemon: Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển, Minions & Quái Vật và Toy Story 5.

Ở nhóm phim bộ, báo cáo ghi nhận khoảng 1,1 triệu lượt tìm kiếm. Tình cảm - lãng mạn chiếm tỷ trọng cao nhất với 52,7% trong top 1.000 từ khóa đã phân loại, tiếp đến là cổ trang - kiếm hiệp với 15,5% và kinh dị với 10,9%. Phu Nhân Đại Quân Thế Kỷ 21, Giai Ngẫu Thiên Thành và The Boys mùa 5 là ba tác phẩm dẫn đầu. Đáng chú ý, 7 trong 10 tác phẩm được tìm kiếm nhiều nhất đến từ Hàn Quốc.

Phim rạp, phim bộ đều được tìm kiếm "khủng" trong mùa hè vừa qua. (Ảnh minh họa)

Truyện tranh và hoạt hình tiếp tục là một mảng lớn với gần 4 triệu lượt tìm kiếm. Những thương hiệu Nhật Bản như Doraemon, Thám Tử Lừng Danh Conan, One Piece, Dragon Ball và Thanh Gươm Diệt Quỷ tiếp tục xuất hiện ở các vị trí cao. Song song đó, hoạt hình Trung Quốc cũng có sự hiện diện rõ rệt với Đấu Phá Thương Khung, Mục Thần Ký, Tiên Nghịch và Phàm Nhân Tu Tiên nằm trong top 10.

Ở nhóm chương trình giải trí, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đứng đầu lượng tìm kiếm, tiếp theo là Tinh Hà “Say Hi”. Hai chương trình Ai là triệu phú và Vua tiếng Việt cũng nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều. Mối quan tâm còn mở rộng tới các nghệ sĩ tham gia: Duy Khánh, Hoàng Dũng và Hà An Huy nổi bật ở nhóm liên quan Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai; Quang Hùng MasterD, Dương Domic và Vương Bình đứng đầu nhóm liên quan Tinh Hà “Say Hi”.

Tiết lộ bất ngờ về người lên mạng lùng nơi du lịch

Nếu dữ liệu Cốc Cốc phản ánh người dùng Internet đang tìm kiếm gì để giải trí trong mùa hè, nghiên cứu của Klook lại cho thấy một phần công việc phía sau những chuyến đi nhóm. Khảo sát trên 2.725 du khách tại 10 thị trường cho thấy, việc lên mạng tìm kiếm thông tin cho kế hoạch du lịch là một trong những nhiệm vụ ít được trân trọng, khi việc này đứng đầu top 10 công việc ít nhận được lời cảm ơn.

Nhiều người mất 10 - 20 giờ lên mạng tìm thông tin cho một kế hoạch du lịch. (Ảnh minh họa)

Khối lượng công việc của họ không chỉ nằm ở việc xây dựng lịch trình. Ba nguồn gây căng thẳng lớn nhất với người lên kế hoạch là quản lý ngân sách (60,4%); điều phối lịch trình (50,9%) và chờ phản hồi từ các thành viên khác (34%). Ngoài ra, 67,3% cho rằng khả năng lựa chọn phương án giúp hạn chế tranh cãi, ngăn ngừa xung đột và giữ mọi người vui vẻ là kỹ năng quan trọng.

Ngay cả trong chuyến đi, vai trò này chưa kết thúc. Hơn một nửa người lên kế hoạch tại phải kiểm tra điện thoại từ 6 lần trở lên mỗi ngày để quản lý đặt chỗ, tra cứu đường đi và xử lý các vấn đề hậu cần. Họ cũng thường phải đối mặt với những lời phàn nàn như “Tôi có thể lên kế hoạch này tốt hơn” với tỷ lệ 61%, “Cái này vượt quá ngân sách rồi” với 52,8% và “Sao chúng ta không làm cái này thay vì cái đó?” với 55,3%.

Khảo sát còn cho thấy, hơn 7/10 người lên kế hoạch cho rằng, họ xứng đáng nhận ít nhất 50 USD cho mỗi giờ bỏ ra. Với phần lớn người dành 10 - 20 giờ tổ chức một chuyến đi nhóm kéo dài một tuần, lượng công việc chưa được trả công có thể tương đương từ 1.000 USD trở lên. Trong khi đó, 77,4% tin nhóm khó có một chuyến đi trọn vẹn nếu thiếu người lên lịch trình.

Liên quan tới việc lên kế hoạch cho chuyến đi, người dùng có thể tham khảo tính năng "Cá nhân làm du lịch" (Travelpreneur) vừa ra mắt của Titanta. Mô hình này giúp các cá nhân truy cập ngay kho sản phẩm du lịch đa dạng theo từng gu trải nghiệm. Sau đó, người dùng chỉ việc chọn các dịch vụ phù hợp (chuyến bay, khách sạn, nhà hàng, khu du lịch,...) để công cụ AI gợi ý lịch trình chi tiết - gồm cả chi phí.