Người dùng Internet đổ xô tìm "sách giáo khoa", "laptop sinh viên giá rẻ",...

Trước thềm năm học mới 2026 - 2027, dữ liệu tìm kiếm trên Internet của Cốc Cốc cho thấy, mối quan tâm của người dùng tăng ở nhiều nhóm nội dung gắn với việc chuẩn bị cho học tập, từ sách giáo khoa, ngoại ngữ đến chuẩn đầu ra đại học, chỗ ở và thiết bị.

Người dùng Internet tìm kiếm nhiều về các thông tin liên quan mùa tựu trường. (Ảnh minh họa)

Trong đó, lượng tìm kiếm về “sách giáo khoa” tăng 64% so với cùng kỳ 2025 và ghi nhận mức cao vào cuối tháng 6 - đầu tháng 7. Trong top 10 từ khóa, các truy vấn về tập huấn, lịch tập huấn hè và bộ "Kết nối tri thức" xuất hiện nổi bật. Ngoài ra, một số tìm kiếm tập trung vào sách Toán và Khoa học tự nhiên ở các lớp 9, 10 và 12.

Ở nhóm ngoại ngữ, mức tăng thể hiện rõ hơn. Tìm kiếm về “học tiếng Anh” tăng 100% so với cùng kỳ, bật mạnh từ giữa tháng 7 và duy trì mặt bằng cao đến đầu tháng 8. “Học tiếng Trung” tăng 26%, “học tiếng Hàn” tăng 23% và “học tiếng Nhật” tăng 22%.

Ở nhóm thiết bị hỗ trợ học tập, lượng tìm kiếm về “laptop cho sinh viên” tăng 25%. “laptop sinh viên giá rẻ” đứng đầu danh sách, trong khi nhiều từ khóa khác gắn với ngành học như kinh tế, kỹ thuật, marketing, cơ khí, kiến trúc, công nghệ thông tin và y khoa. Dữ liệu cho thấy bên cạnh yếu tố giá, người dùng cũng tìm kiếm thiết bị theo nhu cầu học tập của từng chuyên ngành.

Các thiết bị học tập cũng lọt top tìm kiếm. (Ảnh minh họa)

Chẳng hạn, Huawei vừa khởi động chương trình Back To School 2026 với hệ sinh thái gồm máy tính bảng, thiết bị đeo và tai nghe, hướng đến các nhu cầu học tập, làm việc, kết nối và giải trí. Chương trình được triển khai trên cửa hàng trực tuyến Huawei, các hệ thống bán lẻ và gian hàng chính hãng trên sàn thương mại điện tử.

Ở nhóm máy tính bảng, tới hết tháng 9 này, Huawei sẽ tặng gói một năm sử dụng công cụ AI trên WPS Office PC khi mua các sản phẩm MatePad, ngoại trừ MatePad SE. Với Watch Fit 5 series, người mua sẽ được tặng kèm tai nghe FreeBuds SE 2, chỉ áp dụng trên cửa hàng trực tuyến của Huawei. Trong thời gian này, giá ưu đãi cũng đang được áp dụng cho Band 11 series, FreeClip 2 và FreeBuds 7i.

Một lát cắt đáng chú ý khác là nhóm “chuẩn đầu ra đại học”, với lượng tìm kiếm tăng 40% so với cùng kỳ. Top từ khóa tập trung chủ yếu vào chuẩn đầu ra tiếng Anh và tin học, đồng thời gắn với một số cơ sở đào tạo như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Y Hà Nội và Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trong các nhóm được khảo sát, “phòng trọ” và “ký túc xá” ghi nhận mức tăng 90% so với cùng kỳ. Các truy vấn nổi bật không chỉ liên quan đến việc tìm chỗ ở mà còn gồm hợp đồng thuê, tiền cọc, giá điện, đăng ký tạm trú và thông tin ký túc xá. Mối quan tâm mở rộng từ địa điểm đến chi phí và thủ tục liên quan.