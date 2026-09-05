Sony sắp tung tai nghe chống ồn với "giá mềm bất ngờ"

Sony dường như đang chuẩn bị bổ sung hai mẫu tai nghe mới vào dòng sản phẩm tai nghe giá cả phải chăng của mình ngay trong tháng 9 này. Điều này được tiết lộ bởi người rò rỉ Roland Quandt trên X, cho biết hai mẫu tai nghe mới của Sony sẽ bao gồm WH-CH730N và WH-CH530.

Sony WH-CH730N.

Báo cáo cho biết, cả hai mẫu tai nghe này có thể được bán ra thị trường sớm nhất vào ngày 7/9. Tai nghe WH-CH730N dự kiến ​ nằm ở phân khúc cao hơn so với WH-CH530 cấp thấp, và có thể là phiên bản kế nhiệm của WH-CH720N.

Điều đặc biệt thú vị lần này là mức giá được tiết lộ dành cho WH-CH730N khi thông tin rò rỉ mới cho thấy giá bán của tai nghe tại Châu Âu chỉ là 69,99 EUR (2,12 triệu đồng), rẻ hơn so với giá ra mắt 149 EUR (4,5 triệu đồng) của WH-CH720N vào năm 2023. Mặc dù giá thấp đến hơn 50%, mẫu tai nghe mới vẫn được kỳ vọng sẽ tích hợp tính năng khử tiếng ồn chủ động (ANC).

Tuy nhiên, có một chút đánh đổi về trọng lượng của sản phẩm. Tai nghe WH-CH730N được cho là nặng 220 gram, so với 192 gram của WH-CH720N. Như vậy, tai nghe mới nặng hơn 28 gram, tương đương khoảng 14,6%. Tai nghe cũng dự kiến ​​sẽ có bốn màu: đen, hồng, xanh dương và màu cát. Tất nhiên, Sony có thể đặt tên khác cho các màu này khi tai nghe chính thức ra mắt.

Sony WH-CH530.

Những thông tin rò rỉ trước đây từ các nhà bán lẻ cũng cho thấy Sony WH-CH730N sẽ có kết nối Bluetooth, jack cắm tai nghe 3,5mm và cổng USB-C. Tuy nhiên, Sony vẫn chưa xác nhận bất kỳ chi tiết nào trong số này.

Trong khi đó, WH-CH530 được dự đoán sẽ là lựa chọn rẻ hơn trong hai mẫu. Thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy tai nghe sẽ có mức giá 34,99 EUR (1,06 triệu đồng), cùng với 5 tùy chọn màu sắc: đen, xanh dương, xanh bạc hà, hồng và trắng. Không giống như WH-CH730N, mẫu tai nghe cơ bản này được cho là sẽ không có tính năng chống ồn chủ động (ANC).

Nếu ngày 7/9 được xác nhận là chính xác, rất có thể người hâm mộ sẽ thấy cả hai mẫu tai nghe này của Sony được giới thiệu tại triển lãm IFA 2026 ở Berlin (Đức).