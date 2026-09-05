Samsung Galaxy S27 ra mắt với danh nghĩa flagship có tốc độ sạc chậm nhất thị trường

Samsung gần như chắc chắn sẽ trình làng dòng sản phẩm Galaxy S27 vào quý đầu tiên của năm 2027 với 4 phiên bản gồm Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra. Tuy nhiên, phiên bản tiêu chuẩn trong dải thiết bị cao cấp này vừa để lộ một nhược điểm lớn về tốc độ nạp năng lượng.

Thế hệ kế nhiệm Galaxy S26 vẫn có tốc độ sạc "giậm chân tại chỗ".

Theo dữ liệu từ cơ quan chứng nhận 3C tại Trung Quốc, thiết bị có mã hiệu SM-S9520 chỉ hỗ trợ công suất sạc có dây tối đa ở mức 25W. Thông số này đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp công nghệ sạc trên mẫu flagship tiêu chuẩn của Samsung không có sự thay đổi, tương đương với thế hệ Galaxy S20 ra mắt từ năm 2020.

Trong khi đó, phiên bản Galaxy S27 Plus cũng được xác nhận chỉ đạt mức sạc tối đa 45W, tiếp tục giữ nguyên tiêu chuẩn từ mẫu Galaxy S22 Plus năm 2022 thay vì nhận được nâng cấp 60W như kỳ vọng.

Mức công suất 25W khiến mẫu điện thoại cao cấp nhỏ gọn của Samsung trở thành thiết bị có tốc độ sạc chậm nhất trong toàn bộ phân khúc flagship vào năm tới. Trong khi đó, hầu hết các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên thị trường đều sở hữu công suất sạc có dây vượt trội hơn hẳn, tiêu biểu như Xiaomi 17 đạt 100W, Vivo X300 đạt 90W và Oppo Find X9 hỗ trợ mức 80W.

Dữ liệu chứng nhận 3C về tốc độ sạc của Galaxy S27 tiêu chuẩn.

Thậm chí, ngay cả mẫu iPhone 17 của Apple hiện cũng đã được trang bị công suất sạc 40W, vượt xa con số của mẫu máy tiêu chuẩn nhà Samsung. Mặc dù công suất 45W trên bản Plus vẫn ở mức chấp nhận được, việc Samsung tiếp tục giữ nguyên mức sạc 25W suốt 6 thế hệ liên tiếp chắc chắn sẽ khiến các tín đồ công nghệ khó có thể hài lòng trước thềm ra mắt.