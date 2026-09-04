Đấu giá trực tuyến đầu số 1556, giá khởi điểm một tỷ đồng

Sắp đấu giá đầu số dịch vụ giải đáp thông tin toàn quốc 1556. Ảnh: Du Lam

Theo thông báo từ Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), quyền sử dụng mã, số viễn thông đối với "đầu số dịch vụ giải đáp thông tin toàn quốc 1556" sẽ được đưa ra đấu giá công khai nhằm tối ưu hóa việc quản lý và khai thác kho số viễn thông quốc gia, đồng thời tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức trực tuyến và áp dụng phương thức trả giá lên thông qua hệ thống của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA). Giá khởi điểm cho đầu số 1556 là một tỷ đồng, bước giá 20 triệu đồng và tiền đặt trước 200 triệu đồng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bắt đầu từ 8h00 ngày 27/8 đến 17h00 ngày 8/9. Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin https://vpa.com.vn (phân hệ dgts.vpa.com.vn) hoặc thông qua ứng dụng "VPA - Đấu giá tài sản".

Cuộc đấu giá chính thức diễn ra từ 8h00 đến 11h00 ngày 11/9.

Cục Viễn thông cho biết việc tổ chức đấu giá sẽ nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường dịch vụ viễn thông, bảo đảm tính minh bạch và xác lập mức giá trúng đấu giá phù hợp với giá trị thương mại thực tế của kho số.

Trước đó, các số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn 5151, 6789, 9999 và số dịch vụ giải đáp thông tin toàn quốc 1559, 1515 cũng đã được đưa ra đấu giá/đấu giá lại. Kết quả, trong phiên đấu giá ngày 16/4, đầu số 1515 được bán ở mức một tỷ đồng, đầu số 1559 không tìm được người trả giá.

Với nhóm số dịch vụ tin nhắn ngắn, đầu số 9999 được mua với giá 490 triệu đồng, 6789 và 5151 lần lượt được chốt ở mức 350 triệu và 290 triệu đồng.